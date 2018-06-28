Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde tapular alındı

S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde yer tahsisi yapılarak tapular alındı.

S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Sirkecioğlu, yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte brüt 546 bin metrekare ve net 341 bin metrekare inşaat alanına sahip arsayı aldıklarını ifade ederek, sanayi sitesinin yapıldıktan sonra yaklaşık 50 yıllık bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

“İnşaat için Sanayi Bakanlığına girişimlerde bulunacağız”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “İnsanlarımıza ve ortaklarımıza düzgün bilginin biz tarafından verilmesi daha uygun diye düşünüyorum. Biz, bilge vermez veya doğru bilgiyi vermekte geç kalırsak kamuoyunda oluşan yanlış algılar insanların kafalarını karıştırıyoruz. Biz, buna izin vermeyeceğiz. Çünkü biz, yaptığımız işten eminiz. Ortaklarımızın çoğu dar gelirli vatandaşlarımız. Bizde bu bilinçle elimizden geldiği kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde 700’ün üzerinde ortağın bulunduğunu ve birçoğunun da dar gelirli insanların olduğunu söyleyen Başkan Babaş, “Arsamızı aldık, planlamamızı yapıp kısa sürede kırmızı kot çalışması yapacağız. Kısa sürede yolların kırmızı kota gelmesi için çalışmalara başlarız. Şeffa bir şekilde halkımızı bilgilendireceğiz. Bu projede herkesin çok emeği var. Emeği geçen herekese çok teşekkür ederim. Bir bütün şeklinde il olarak bu işi benimsedik ve bu hale gelmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Dozerinden greyderine kadar her şeyin hazır olduğunu belirten Başkan Babaş, “Bunun yanı sıra Sanayi Bakanlığını da Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin inşaatının yatırım programına alınması içinde girişimde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Toptancılar Hali için ön çalışmalara başladık”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bölgeye hitap edecek yeni bir Toptancılar Hali’nin kurulması için ön çalışmaya başladıklarını söyledi.

Sanayi sitelerinin yanı sıra şehrin içinde kalan Toptancılar Hali için de ön çalışmaların başladığını açıklayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yeni bir kooperatif kurularak halin Doğu Çevre Yolu’na taşınması için çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.

Toptancılar Hali’nin bölgeye hizmet edebilecek ölçeğe getireceklerini ifade eden Başkan Babaş, şunları söyledi: “Toptancılar Hali ve sitesinin büyük bir ölçekte bölgemize hizmet etmesi için çalışmalara başlayacağız. Doğu Çevre Yolu kenarında Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir arazi var. Bu konu için bölge müdürlüğü ile bir görüşme yaptım kısa süre içinde bir görüşme daha gerçekleştireceğim. Halin büyük ölçekte hizmet edeceğini söyledim. Sadece site olarak değil soğuk hava depoları ile Kastamonu yöresine ait ürünler saklanarak, değerlendirilebileceği hale getireceğiz. Onun için bu yapacağımız toptancılar hali bu konuya uygun bir şekilde dizayn edilecektir”