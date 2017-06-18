Mazot yüklük tanker, yolda yan yattı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolunda seyir halindeki Faruk Cançatal (31) idaresindeki 71 DU 552 plakalı mazot yüklü tanker, Kırcalar mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Refüjde yan yatan mazot yüklü tankerin, olası bir yangın veya patlamaya karşı olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücü Faruk Cançatal ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kazada mazot yüklü tanker, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol ise karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza yapan mazot yüklü tankerin yoldan kaldırılması sonrası jandarma ekipleri, yolu tekrar araç trafiğine açtı.

Öte yandan, kazanın mazot yüklü tanker sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiği iddia edildi.