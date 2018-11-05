MEGİP Protokolü kapsamında 25 kişi istihdam edilecek

Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen işbirliği protokolüne Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kurualioğlu ve Atlat Tekstil sahibi Ufuk Sümer katıldı.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolünde konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Özverili bir çalışma sonucunda bu noktaya geldik. Son dönemlerde ara eleman konusunda çok sıkıntımız vardı. Üniversite bitirme hevesi ve okulların uzamasıyla bazı yeteneklerimizi kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bir gencimizin işe yatkınlık süresi 10 ya da 15 günse bu süreler 6 aya kadar uzuyor. Genel Başkanımız Rıfat Beyin ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı program çerçevesince güzel bir imkan sunuldu. Kursun çok faydalı olacağına inanıyorum. Devletimiz 2 buçuk aylık süre içinde eğitim veriyor. Devletimizin bizleri düşünmesi ve ticari olarak desteklemesi faydalıdır. Yaşadığımız süreçlerde desteklerin olması çok iyi” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz bize gereken desteği verdi. En büyük destek ise işverende Atlas Empirme Tekstil'e de çok teşekkür ediyoruz. Bundan önceki dönemde ilimizde meslek istihdamına yönelik kurslar açamamıştık. Atlas Empirme Tekstil ile İhsangazi Halk Eğitimle birlikte kurs açabileceğimizi düşündük. İstihdam garantili kursumuzun birincisini bitirdik. İkinci bir kurs açıyoruz. Kastamonu Ticaret Odasıyla da birlikte “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü”nü yapacağız. İnşallah istediğimiz verimizi alırsak sürekli devam edeceğimiz bir proje olacak. Erkek Üst Giysileri Dikimi kursumuzu 8 Kasım günü saat 11.00'de başlatacağız. Bugün ise İhsangazi'de kursiyer seçmesi yapacağız. Asgari ücretin alınacağı kursumuz 11 Şubat'ta sona erecek. 67 gün sürecek olan 536 saatlik kursumuz olacak. Atlas Empirme Tekstil yurt dışı çalışan bir firmamız. Erkek pantolonunu İspanya'ya gönderiyor. Araç'ta yeni bir yer açacaklar. Kurum olarak gerekli desteği vereceğiz. Ekonomik anlamda belirsizlik yaşadığımız dönemde işyerimizin büyüme evresinde olması mutluluk verici bir haber” diye konuştu.

Protokol kapsamında Atlat Tekstil, 25 kişi istihdam edecek.