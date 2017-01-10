Metehan Babaş: "Bambaşka bir Kastamonuspor olacak"

Kastamonuspor Başkanı Metehan Babaş, 11 futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, ikinci yarı sahada bambaşka bir takım izlettireceklerini söyledi.

Kastamonuspor Başkanı Metehan Babaş, düzenlediği basın toplantısında yapılan transferlerle ikinci devrenin çok farklı olacağını kaydetti. Transfer dönemini çok iyi değerlendirdiklerini ve ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Babaş, yeni transferlerle ikinci yarıya güçlü bir giriş yapacaklarını ifade etti. Transfer çalışmalarının hala devam ettiğini kaydeden Babaş, "Girişimlerimiz sürüyor. Sol bek ve hücuma birer takviye daha yapacağız" dedi.

Teknik Direktör Ziya Doğan’ın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıklayan Başkan Babaş, "Bütün transfer görüşmelerini yönetim kurulumuzla yönettik. Futbolcuyla çalışacak olan hocamız, biz sadece maddi boyutunu karşılaşırız, bu yönde de hiçbir sıkıntı yaşamadan transfer harekatımızı yürüttük. İsteyip de alamadığımız bir oyuncu olmadı. Eksik mevkilerimize iyi oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Kastamonuspor’u en iyi yere getirmek istiyoruz. Çünkü biz bunu memleket meselesi olarak gördük. İsteriz ki her sene lig atlayalım ancak bazen olumsuzluklar olabiliyor. Kulüp olarak hiçbir sıkıntımız yok, eksikliklerimizi nasıl giderebiliriz diye görüştük ve buna göre transferlerimizi yaptık. İlk yarıda yaşanılan aksaklıklar tekrarlanmasın diye çalışıyoruz. İyi futbolcularımızı elimizde tuttuk ve üstüne takviyelerde bulunduk. Futbolcularımıza verdiğimiz vaatleri tutuyoruz. Kampta herkes neşeli ve birlik beraberlik içinde, sistemli ve ayakları yere basan bir Kastamonuspor kurduğumuza inanıyorum. İkinci yarıda yakalayacağımız başarıya, tüm Kastamonulular ortak olacak" diye konuştu.

Başkan Babaş ayrıca son günlerde ismi İnegölspor ile anılan tecrübeli forvet oyuncusu Yaşar Çetin’i hiçbir yere bırakmayacaklarını ve ikinci yarıda Yaşar Çetin’in Kastamonuspor’da devam edeceğini kaydetti.

Başkan Babaş, İbrahim Kaş, Erkan Sekman, Ufuk Özbek, Ferdi Elmas, Onur Cenik, Cengiz Biçer, Arda Havar, Salih Sefercik, Oğuzhan Bahadır, Kemal Ergen ve Ahmet Ayaloğlu’nu Kastamonuspor kadrosuna kattıklarını da sözlerine ekledi.