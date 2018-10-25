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Mevsimin ilk karı Kastamonu'ya yağdı

Kastamonu’da, yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, dağları ve ormanları beyazlarla kapladı.

Kastamonu'da, yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, dağları ve ormanları beyazlarla kapladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışı sonrası Ilgaz Dağının bazı bölgeleri beyaza büründü.


Gece yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla Ağlı ve Şenpazar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının Cumartesi gününe kadar devem edeceği, haftasonu itibariyle sıcaklıkların 3-4 derece artacağı öğrenildi.

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