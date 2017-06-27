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27 Haziran 2017 11:57

Mezarlığa giderken otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Akçakavak köyünde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mezarlığa giderken otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

27 Haziran 2017 11:57


Kaza, Akçakavak köyünde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köy mezarlığına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Akçakavak’a (83) Samsun istikametine gitmekte olan İ.K idaresindeki 34 GL 0505 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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