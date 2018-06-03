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03 Haziran 2018 11:42

Mezuniyet günü ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Akciğer tansiyonu tanısı koyulan ve eğitim gördüğü okulda düzenlenecek mezuniyet günü fenalaşarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Alparslan Şare, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde toprağa verildi.

Mezuniyet günü ölen lise öğrencisi toprağa verildi

03 Haziran 2018 11:42


Edinilen bilgilere göre, Çankırı Ilgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alparslan Şare’ye 2 ay önce akciğer tansiyonu teşhisi koyuldu. Tedavisi süren Şare, okulunda düzenlenecek mezuniyet törenlerine 2 gün kala fenalaştı. Durumunun ağırlaşması sonucu ambulans helikopter ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şare tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okulunun mezuniyet töreni yapılacağı gün hayatını kaybeden Alparslan Şare’nin vefat haberi eğitim gördüğü okulda ve sınıf arkadaşlarında büyük üzüntüye neden oldu. Çankırı Ilgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılması gereken mezuniyet töreninin ise Alparslan Şare’nin yaşamını yitirmesi sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.


Alparslan Şare’nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından Kastamonu’nun Tosya ilçesine gönderildi. Şare, İlçe Müftülüğü namazgahta kılınan cenaze namazından sonra asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Alparslan Şare’nin yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.




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