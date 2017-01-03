Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 16:34

MHP Merkez İlçe Başkanı Kurtcu, görevinden istifa etti

MHP Merkez İlçe Başkanı Kurtcu, görevinden istifa etti

03 Ocak 2017 16:34

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtcu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtcu, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2013 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinin Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, “İnandığımız milli, İslami, sivil, siyaset anlayışının; bulunduğumuz yöremizde, ilçemizde, şehrimizde, ülkemizde ve bütün Türk-İslam alemi ve insanlığa hakim olması için gayret ettik” dedi.
Doğru ve hak bildiklerini en gür sesle ifade etmeye her zaman gayret ettiklerini söyleyen Kurtcu, “Doğruyu hakkı ifade eder iken, polemiğe girdiğimiz, tartıştığımız, sürç-ü lisan ettiklerimiz var ise haklarını helal etsinler. Teşkilatımızın çalışmaları iyi niyet içerisinde, partimizin fikrimizin inkişafı gayesi ile sırf rızayı bari için gerçekleştirilmiştir. Geçen bütün süre içerisinde yaptığımız ettiğimiz bütün iş ve eylemler doğru olması, hak olması için gerekli istişareleri tastamam gerçekleştirdik. Çıkan sonuçlara göre hareket ettik. Şehrimizin sivil toplum kuruluşlarına, resmi ve tüzel kişiliklere, köy ve mahalle muhtarlarımıza, yerel siyasetçilerimize, her düşünce ve fikre sahip memleket sevdalılarına, yerel basınımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
MHP kurultay sürecinin başladığını hatırlatan Kurtcu, şunları kaydetti: “Kastamonu’muzun demokratik sivil ve milliyetçi siyaseti kendine ilke edinen MHP’ye müsbet katkı sağlamak, teşkilatımızın bütün ülküdaşlarımızın, eşit şartlar altında yarışabilecekleri imkanı ortaya koymak amacıyla MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığından istifa etmiş bulunuyorum. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olası için gerektiğinde makam, mevkii derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. Türk Milletinin ilelebet yaşaması, yaşatılması, bir ve bütün Türk Dünyası Turan hedefimizin gerçeğe dönüşmesi için ortaya koyduğumuz mücadele cehdi sonsuza kadar sürecektir. İstifamızın herhangi bir şekil ve surette fikrimizden partimiz ve davamızdan zerre kadar farklılaşmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç