MHP'de İBB Başkanlığı adaylığında ismi konuşulan Murat Başesgioğlu'ndan açıklama

MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında ismi konuşulan eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, herhangi bir talebinin ve beklentisinin olmadığını açıkladı.

ANAP'tan 1987 yılından itibaren kesintisiz Türkiye Büyük Millet Meclisine milletvekili seçilen aynı zamanda bu süre zarfında 3 ayrı bakanlık görevini yürüten eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı ile İl Genel Meclisi Üyelerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında ismi konuşulan eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerde herhangi bir talebinin veya beklentisinin olmadığını açıklayan Başesgioğlu, “Benim, yerel seçimlerde adaylık noktasında herhangi bir talebim yok. Artı bir beklentimde yok. Beni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına layık görenlere, adımızı haberlerde geçirenlere teşekkür ediyorum. Benim şahsi kanaatim budur” dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından yapılacak bir görevlendirme olduğunda kararı sorulan Eski Devlet Bakanı Başesgioğlu, “Ben, Kasım 2015 seçimlerinde ben aktif siyaseti bıraktığımı açıklamıştım ve tekrar milletvekilliği adayı olmadım. Benim, bugüne kadar almış olduğum kararımda herhangi bir değişiklik olmadı. Böyle sürdürmeyi de istiyorum. Siyasetin dışında yapacak çok şeyim var” diye konuştu.