Milletvekili Demir, Pınarbaşı ilçesinde miting düzenledi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara oyuncakta dağıtan, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını da dinleyen Murat Demir, “24 Haziran seçimleri bizler için önemli bir seçim. Bu süreçte Cumhur İttifakı ve şer ittifakı ile bir yarış halindeyiz. Ama biliyoruz ki 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı halkımız güçlü bir şekilde seçecektir. Bunun yanında da parlamentoda milletvekili sayımızı 3002ün üzerine çıkaracaktır. Biz önümüzdeki 5 yıla çok umutla bakacağız. 5 yıl içerisinde ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve her alanda atılım yapması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz” dedi.

2,5 yıllık milletvekilliği döneminde özellikle Azdavay Pınarbaşı, Şenpazar, Cide bölgesi ile sahil ilçelerinin büyük yatırımlar aldığını söyleyen Murat Demir, “Allah bize 1 Kasım’da Cide’yi temsil etme hakkı verdi. İnşallah 24 Haziran’da da ilçemizi temsil edeceğiz. 1 Kasım’da olduğu gibi yine 3’ncü sıradan adayım. Ben 3’ncü sıradan aday olduğuma hiç gocunmuyorum. Benim bu listede olmam onurdur benim için. İnşallah 24 Haziran’da sandıklara hep beraber gideceğiz. İradenizle oyunuzu kullanacaksınız. Bir takım tutar gibi parti tutmayı bırakalım. Sahil ilçelerimizden kim olursa olsun destekleyelim. Bu ben de olabilirim başka kişi de olabilir. Göreve geldiğimiz günden beri Cide ve Soğuksu Bölgesine yaptıklarımız ortadadır. Yaptığımız mücadeleler sonucunda 112 acil sağlık birimini, PTT’yi, para çekme ünitelerini kazandırdık. Kapanan karakolu da girişimlerimiz sonucunda da Eylül ayında karakolu da açacağız. Cide’de Soğuksu Bölgesine 2 milyon 500 bin yatırımla 8 derslikli okul yapıyoruz. Okulun adına Cideli şehidimizin adı verilecek. Bizim bu bölgede çok umudumuz, çok çalışmamız var. Ulaşım ile ilgili sorunları çözeceğiz. Bunların yapılması için Cideli bir milletvekilinin olması gerekiyor” diye konuştu.

Kendilerinin hayallerinin olduğunu fakat diğer adayların ise hiçbir hayallerinin olmadığını ifade eden Murat Demir, “Bizim hayallerimiz var ama başkalarının hiçbir hayali yok. Sizleri kandırmak için buralara geliyorlar. Bizler MHP ile bir yola girdik. İnşallah güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sizleri temsil edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi’ne küserek yolunu değiştirerek ne olduğu belli olmayan bir parti kuruldu. Bu partiye yönelen arkadaşlara sesleniyorum. O yol doğru yol değil. O partiyi FETÖ kurdurmuştur. Milliyetçi duygularla o partiye oy vermeyin. Vereceğiniz her oy terör örgütlerine vereceğiniz bir oydur” şeklinde konuştu.

“Kastamonu’nun geleceği çok parlak” diyen Murat Demir, şöyle konuştu: “Karadeniz sahil yolunda çalışmalar sürüyor. Cide’ye kadar olan kısmın ihalesini yeni yıla kadar yaptıracağız. Ben milletvekili olmadan Karadeniz Sahil Yolunda hiç adım atılmamıştı. Bugün bu yolun bütün projeleri bitti. Güçlü bir AK Parti iktidarı var. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için devam etmek zorundayız. Bizler Kastamonu’dan 3’ncü sıradan gidersek çok iyi olacak. Son 3 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Seçim son hafta kazanılır. AK Parti ve MHP dışında başka partilere oy verecek vatandaşlarımızın akıllarını başlarına almalarını rica ediyorum.”

Kastamonu milletvekilleri olarak yatırımlar noktasında ciddi destek aldıklarını kaydeden Murat Demir, “Şuana kadar talep ettiğimiz yatırımların veya projelerden istediklerimizin yüzde 80’i oldu veya başlatıldı” dedi.

Kastamonu’da yapmaları gereken daha çok iş olduğunun altını çizen Demir, “Ankara’da üç milletvekilin görüntü Kastamonu’ya büyük fayda sağlıyor. Yaklaşık 12-13 Bakan ziyaret ettik, taleplerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakanımızı ziyaret ettik. Bizim görevimiz, sizlerin taleplerini en üst düzeyde dillendirmek ve Kastamonu’ya kazandırmaktır” şeklinde konuştu.

KÖYDES ödeneklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimiz dosyaların ilk sırasında KÖYDES ödenekleri vardır. Sayın Başbakanımız ile baş başa yaptığımız görüşmede ilk önce söylediğimiz KÖYDES ödenekleri oldu. Bizim önceliğimiz inanın hep KÖYDES ödenekleri olmuştur. Kastamonu’nun hangi bölgesine giderseniz gidin karşımıza hep en büyük sorun olarak çıkan köy yollarımız ve köy alt yapıları oldu. Bunların sonucunda KÖYDES ödeneğinde rekor bir artış oldu ve biz çok mutlu olduk. Yeterli mi elbette yetersiz, yine sorunlar karşımıza çıkacak” diye konuştu.

Yükselen döviz fiyatlarına da değinen Demir, şunları söyledi: “Dövizin yükselmesi konusunu hükümetin üstüne yıkmak gibi bir algı var. Şuanda dövizin üzerindeki oynamaların tamamı yurt dışından Türkiye üzerine kurulan bir tuzağın işidir. Bununla elimizden geldiğince mücadele ediyor ve direniyoruz. Türkiye ekonomisi emin olun çok güçlü. Güçlü olmasa biz ne BSK’ları yapabiliriz, ne de duble yolları yapabiliriz.”