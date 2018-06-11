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11 Haziran 2018 16:28

Milletvekili Demir, şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Şehit Şükrü Eren Yatkın’ın kabrini ve acılı ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Demir, şehit ailesini ziyaret etti

11 Haziran 2018 16:28


Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kabayel Karakoluna düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Cide’ye bağlı Çayyaka Köyünden Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın kabrini ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kabir ziyaretinin ardından şehidin ailisini de ziyarette bulundu.


Şehit ailesini yalnız bırakmayan Demir, Şehit Şevki Eren Yatkın için dua okudu. Acılı aileye sabır dileyen Murat Demir, “Artık bende sizin kardeşinizim” dedi.


Demir, “Şehit Eren kardeşimizin kabrini ziyaret ettik. Ablası ve kardeşi biran olsun şehidimizi yalnız bırakmıyorlar. Küçük kardeşi Erdem’in ‘kalk ağabeycim kalk bak kimler geldi’ demesi yüreğimizi yaktı. Ben bordo bereli olup hainlere gereken dersi vereceğim diyor küçük Erdem. Biz Türk milleti olarak bir ölür, bin doğarız. Allah şehidimizin mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar versin. Onlar artık bize emanet inşallah” diye konuştu.


Milletvekili Murat Demir, şehit kabrinin ardından, acılı ailenin evini ziyaret etti. İftarını burada aileyle beraber açan Demir, “Ben bundan sonra sonsuza kadar sizin kardeşinizim” mesajını paylaştı.


Şehit evinde açılan iftara Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Cide Garnizon Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç ve Çayyaka Köyü Muhtarı Bayram Makaracı’da katıldı.




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