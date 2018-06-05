AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesindeki tedavisinin ardından Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP ve İYİ Parti’ye sert eleştirilende bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Cide ve Şenpazar’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde rahatsızlığının olduğunu belirterek, “İlaçla geçiştirmiştik. Ancak Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Kastamonu mitinginin olacağı günün sabahı komaya girecek seviyede rahatsızlandım. O gece arkadaşlarım beni alelacele hastaneye kaldırdılar. Başbakanımızın beni ziyaretinde doktorlardan bilgi aldıktan sonra talimat vermesi ve sağlığıma kavuşana kadar hastanede kalmamı istemesi üzerine hastanede kaldım. Tedavim henüz bitmiş değil” dedi.

Sosyal medyada ve yerel basın organlarında algı oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Demir, “Bugün açıklama gereği duydum çünkü bazı insanlar sosyal ve yerel medyada bir algı oluşturmaya çalışıyor. Hastanede yaklaşık 550 kişi çalışıyor. Ciddi sayıda ortağı var. Şuan FETÖ’den tutuklu olan kişinin hisselerine de devlet tarafından kayyum atanan bir hastanedir. Buraya günde 100’lerce kişi ziyaret etmektedir. Siyaseten buradan algı oluşturmak aşağılığın en büyüğüdür” diye konuştu.

“Hasan Baltacı’nın bu şehre verebileceği hiçbir şey yok”

Hasan Baltacı’nın Kastamonu’ya verebileceği hiçbir şey olmadığını vurgulayan Demir, “CHP’nin sergilediği siyaseti Kastamonu’da sergilemeye çalışıyor. Ama biz hizmet için çalışıyoruz. Şu 2 buçuk yıl içerisinde Kastamonu için ne yaptığımı sorarsa kurumlardan yatırımları alabilir. En azından şunu söyleyebilirim. 2 buçuk milyar liraya mal olacak olan İnebolu Yolu’nun bugüne gelmesinde en büyük etken benim. Başbakanımız Kurucaşile-Cide yolundan bahsetti. Evet, o projenin bu noktaya gelmesinin nedeni Murat Demir’dir. Bu projeyi adım adam takip ettim. Bu projenin peşini bırakmadım. Bunu yapan benim. Diğer arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Ama bireysel olarak projeyi takip eden benim. Bazılarının alay ettiği Uluslararası Polis Eğitim Merkezi’ni Kastamonu’ya kazandıran da benim. Tabelası dikildi ayın 9’unda akademi başkanı buraya gelecek ve resmi açılışı kendi ağzından duyuracak. Organize sanayiye bir fabrika kazandırdım. Diğeri için yer tahsisi yapıldı. Benim daha yapacak çok işim var” ifadelerini kullandı.

“Hasan Baltacı, yalan yanlış sözlerle sahada gezerek milletten oy istiyor”

Hasan Baltacı’nın yalan yanlış sahada milletten oy toplamak için dolaştığına işaret eden Demir, “Karadeniz Bölgesi’nde her 5 mil de bir balıkçı barınağı olma zorunluluğu var. Burası 42 mil. Ama 38 mil olan İlyasbey ile Cide arasında hiç yok. Bu şartları anlata anlata, milletvekili olmadan önce bunun sözünü almıştık. Milletvekili olduktan sonra süreç hızlandı. Gelsin 42 kayık, 12 ile 3 metre arasında tekne var. Dünyadan haberi yok, yalan yanlış milletten oy istemek için sahada dolaşıyor. Ağzından çıkan her laf tamamen yalan. İnsanları kandırmak için söylüyor. Bunu yemin ederek söylüyorum” dedi.

“MHP’den daha diğer ittifak partileri için ağızlarından tek kelime duymadım”

MHP’den daha diğer ittifak partileri hakkında ağızlarından tek bir kelime eleştiri duymadığını belirten Demir, “Milletvekili adayları açıklandıktan sonra biliyorsunuz MHP ile ilgili bir açıklamamız oldu. Bu konuşmayı birkaç gün içerisinde bitirdik. Belki benim dediklerimde yanlıştı ama diğer taraftan da MHP Kastamonu Milletvekili Adayı İbrahim Maşalacı’nın hazırladığı bir video vardı. O hiç doğru değildi. İkisini de kapattık. Ama şunu sahada görmüyorum. Cumhur İttifakının sahada yapacağı çalışmalarda mevcut diğer ittifaka karşı hiç çalışması yok. Ben daha sahada MHP’den bu blok hakkında daha tek kelime duymadım. Bu neyin nesi, niye bir çalışma yapmıyorsunuz, niye bir adım atmıyorsunuz. Biz, sonuçta yarışıyoruz. Halk bizi tercih edecek. Ben, İyi Parti’yi de eleştireceğim. Bildiklerimi söyleyeceğim. Nasıl FETÖ projesi diyorsam sende çıkıp bunu adam gibi paşa paşa söyleyeceksin. CHP’nin yaptığı çalışmalar hakkında, yaptığı açıklamalar hakkında çıkıp konuşacaksın, cevap vereceksin. Sen, MHP’nin 1. sıra adayısın, seçilmek için çalışıyorsun konuşacaksın. Ben, seçilmek için çalışıyorum. Bildiklerimi söylüyorum. Kimseden çekindiğim yok. Ben, doğru olanı sahada gördüğümü söylüyorum, eğer Cumhur İttifakıysak buyurun o zaman son iki hafta kaldı” dedi.

“İnebolu Limanı’nın büyütülmesi, Kastamonu’nun geleceğidir”

İnebolu Limanının faaliyete geçmesiyle birlikte Kastamonu’nun, ekonomik olarak ivme kazanacağını vurgulayan Demir, şöyle konuştu: “İnebolu Limanı, Kastamonu’nun geleceği ve kaderidir. Hasan Baltacı, limandan ne anlar. Limancılıktan, denizden ne anlar. İnebolu Limanını büyütülmesi, yapılması Akdeniz’in bütün tahılının, yaş meyve ve sebzesinin, bütün tarım ürünlerinin tamamının İnebolu’dan ihraç edilmesi anlamındadır. Akdeniz’den çıkan bir geminin Rusya’ya ulaşması 6-7 günü buluyor. Ama Akdeniz’den İnebolu’ya çıkan bir tırın İnebolu’ya gelmesi 14 saati buluyor, İnebolu Limanından Rusya’ya gitmesi yaklaşık 10-12 saat sürüyor. Yani Akdeniz’den aldığınız ürünü 24 saat içerisinde Rusya’ya taşıyabileceksiniz İnebolu Limanı sayesinde. Şu Limanın önündeki engelleri kaldırın, yabancı yatırımcı getiriyoruz, limanı yabancıya satıyor diyorlar. Yerli yatırımcı getiriyoruz ona başka bir bahane buluyorlar. Bırakın şu limanın önünde engel olmayı. Sanki limanı buradan söküp alıp gidecekler. Kim gelirse gelsin, kim yaparsa yatırımı yapsın. Yeter ki liman işlesin. Limanı komple satmıyoruz, 49 yıllığına kiralıyoruz. İnebolu Yolu projesi sayesinde tünel yapılıyor. Tünel, şehrin altında doğru gidip limana ulaşacak. Ama bunun yapılmaması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. CHP’nin zaten yapılması yönünde bir derdi yok, onların derdi yapılanı yıkmak onların derdi. Bu yüzden bunun üzerinden algı yapıyorlar. Ben, mücadele edeceğim. İnebolu Limanı yapılıp faaliyete geçinceye kadar elimden gelen gayreti göstereceğim. Çünkü Kastamonu için önemli bir proje.”

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnebolu Limanına, en kötü 40 bin tonluk bir geminin yanaşması gerekiyor. Rıhtımlarını, mendireklerini ve raftını ona göre hesaplayın. Şartnamelerde bunlar yazıyor, kapasitesinin artmayacağı şeklinde bir söylem yanlış. Buda 40 bin tonluk bir geminin limana yanaşabileceği anlamına geliyor. Limanın kapasitesinin arttırılması olmazsa zaten biz, niye mücadelesini verelim. Bırak o zaman böyle kalsın. Niye uğraşıyoruz sanki biz. 5-6 bin tonluk konteynır gemilerinin buraya yanaşması gerekiyor, Ro-Ro gemilerinin buraya gelmesi gerekiyor. İnebolu Limanının yapılması, yüzde 700 artan Rus turistin Kastamonu sahillerinde de olacağını söylüyor, hem de ithalat ile ihracatın buradan yapılacağını bizlere söylüyor. İlimize, ülkemize her gelen buraya para bırakıp gidecek. Biz bundan mutlu oluruz.”