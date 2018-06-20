Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, Doğanyurt ve Cide ilçesini ziyaret etti. Demir, "Ulusal yayın yapan bir gazetede, bugünkü CHP Kastamonu Milletvekili 1. Sıra Adayı Hasan Baltacı’nın kesinlikle ve kesinlikle CHP’li olmadığı yazıyor. HDP’den olduğu yazıyor. Hayatında bugüne kadar hep HDP’ye oy vermiş" dedi.

İlk olarak Doğanyurt ilçesini ziyaret eden Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı. Vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek sorun ve isteklerini dinleyen Murat Demir, Doğanyurt halkının gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı, milletimizin desteğiyle ve güveni ile kirli ittifak olan CHP-HDP-PKK ittifakını yerle bir edecek. 24 Haziran seçimlerini Türkiye kazanacaktır, millet kazanacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak demek, Türkiye’nin güçlü geleceğine rota çizmek, inşa etmek anlamına gelir. Bu bağlamda yılmadan ve yorulmadan mücadelemizi sürdürecek, kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Rabbim bizlere çabamızın ve iyi niyetimizin karşılığını verecek, zaferi nasip edecektir” dedi.

Doğanyurt ziyaretinin ardından Cide ilçesine de geçen Murat Demir, son olarak İlyasbey köyünde miting düzenledi. 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahseden Murat Demir, Kastamonu’ya yapılan yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“Cide Devlet Hastanesi yakın zamanda ihale edilecek”

Seçim çalışması yaptıkları bölgelerde “Yaparsa Yine AK Parti Yapar” görüşünün hakim olduğunu söyleyen Demir, “Cide’nin ve Kastamonuluların daha önceki seçimde olduğu gibi 24 Haziran’da da AK Parti’ye ve bizlere sahip çıkacağına inanıyorum. 1 Kasım seçimlerinde yaptığımız çalışmalar esnasında halkımıza verdiğim sözlerden sadece şu ana kadar bir tanesini gerçekleştiremedim. Cide Devlet Hastanesini inşallah yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Onun dışında ne vaat ettiysek, ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik veya başlattık. Cide’ye inşallah 35 yataklı devlet hastanesi yapılacak. Bununla ilgili proje çalışması tamamlandı. İnşallah devlet hastanesi 2019 yılında hizmete açılmış olacak. Cide Devlet Hastanesiyle birlikte bölgede birçok şey de değişmiş olacak” dedi.

“Karadeniz Sahil Yolu Projesinde çalışmalar sürüyor”

Cide’den geçecek olan Karadeniz Sahil Yolu Projesindeki çalışmaların da devam ettiğini belirten Murat Demir, “Sahil Yolu Projesinde Cide’ye bir bağlantı yolu yapılacak. Bu yol sayesinde isteyen Cide’ye dönüş yapabilecek. Karadeniz Sahil Yolu projesinde göreve gelmeden önce bir santim daha ilerleme kaydedilmemişti. Ama şu anda çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden milletvekilinin önemini anlamak ve kavramak gerekiyor. Birçok girişim ve görüşmelerin neticesinde 320 milyon lira değerindeki güzergah değişikliği dahil inşallah Ekim ayının başına kadar ihalesi de yapılacak” diye konuştu.

Milletvekili seçildikten sonra siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimseyi kapıdan geri çevirmediğine işaret eden Demir, “Ben seçilene kadar şu anda AK Parti’nin adayıyım. Kısmet olur da seçilirsek herkesin milletvekili olacağız. Bana oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“24 Haziran’da Kastamonu’nun ve Türkiye’nin kaderi belirlenecek”

Cide Devlet Hastanesi’nin mevcut yeri için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nden haksız eleştirilen aldıklarını söyleyen Demir, “Sosyal medyadan linç girişiminde bulundular. ’Hastanenin yerini kime peşkeş çekiyorsunuz’ dediler. Ama bizler, bu haksız eleştirilere boyun eğmedik ve yer tespitinin ardından proje hazırlama işine giriştik. Sahaya çıkıp oy isteyen insanlar, yarın ne projesi yapacaklarını anlatmaları gerekiyor. Benim bunun dışında Cide’ye yaptığımız birçok katkı var. Cide’de hatırlarsınız afet oldu. Selden dolayı büyük bir afet yaşadık. Afetin hemen bir gün sonrasında bu ilçeye 3 milyon 500 bin lira para gelmesini sağladık. Eğer bizler, bunları takip etmeseydik bu paralar gelmezdi sizlere ulaşmazdı. Bizler yani AK Parti’nin milletvekilleri olarak bizlerin yaptırım gücü bulunuyor. Ama muhalefetten vekil olursa sadece eleştirmekten başka bir iş yapamaz. Bu yüzden oyunuzu verirken kesinlikle ve kesinlikle bunları da göz önünde bulundurun. Bizler, 24 Haziran seçimleriyle birlikte artık geleceği oynayacağız. Cide’nin, Kastamonu’nun ve Türkiye’nin kaderini belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Takım tutar gibi parti tutulmaz” diyen Murat Demir, şöyle konuştu: “2,5 yıl içerisinde Kastamonu’da veya ilçelerimizde yaşanan gelişmeleri ve yapılan yatırımları görerek oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Hizmet istiyorsak, bu memlekette bir şeyler değişsin istiyorsak gerçekten o zaman hizmet gelecek yere oyumuzu vermemiz lazım. Bu yüzden de partiyi kafanızdan silin ve kim hizmet ediyorsa ona oyunuzu verin.”

“CHP’nin 1. Sıra Adayı Baltacı, HDP’lidir ve CHP’ye hiç oy vermemiştir”

CHP Kastamonu Milletvekili Adayı Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in Kastamonulu olmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti: “Sanki CHP, Kastamonulu il başkanı veya milletvekili adayı çıkaracak bir parti değil. İkisi de buralı değil. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Bugün ulusal yayın yapan bir gazetede, bugünkü CHP Kastamonu Milletvekili 1. Sıra Adayı Hasan Baltacı’nın kesinlikle ve kesinlikle CHP’li olmadığı yazıyor. HDP’den olduğu yazıyor. Hayatında bugüne kadar hep HDP’ye oy vermiş, HDP’yi desteklediğini açık açık beyan etmiş, EMEP Parti Kastamonu İl Başkanlığını yapmış. PKK’nın uzantısı olan DHKP-C’nin gençlik yapılanmasında görev almış, Gezi Parkı olaylarında aktif rol almış ve şimdiye kadar CHP’ye bir tek oy vermemiş bir kişi şu anda CHP’den aday olarak göstermişler. Şu anda bu adaylar da halkı kandırıyor. Bizler ise, göreve seçildiğimiz günden itibaren Kastamonu’ya hizmet eden ve göreve geldiğimiz 1 Kasım’dan sonra şu ana kadar 9 milyar 500 milyon liralık yatırımı kazındırmış ve bu projelerin birçoğunun başlamasında katkı vermiş birisiyim. Biz, projelerle uğraşıyoruz, projelerle konuşuyoruz ama birileri karalama siyaseti yaparak oy devşirmeye çalışıyor.”

Pınarbaşı-Kerte-Cide-Dağlı-Şenpazar yolunun 2018 Yatırım Programına alındığını hatırlatan Demir, şöyle devam etti:

“Yaptığımız girişimler sonucu Karayolları ağına alınması ve standart bir yol yapışarak 150 kilometre Pınarbaşı-Cide arasını 90 kilometre kısaltacak aynı zamanda Doğa ve Kanyon turizmi için bölgeye gelen turistleri denize ulaşmasını sağlayacaktır. Bölge turizmi için çok önemli bir proje olacak inşallah. Kısa bir zaman sonra proje ihalesi yapılacak ve ardından yapım ihalesi yapılarak bu yol bölge halkına kazandırılacaktır. Proje 70 milyon lira maliyetli olması öngörülmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”