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19 Haziran 2018 15:43

Milletvekili Murat Demir, "Kastamonu 3 vekilini AK parti sıralarına gönderecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’’ın Kastamonu ziyaretinde konuşan Milletvekili Murat Demir, "AK Parti Kastamonu’da 3 milletvekilini AK Parti meclis sıralarına gönderecektir" dedi.

Milletvekili Murat Demir,

19 Haziran 2018 15:43


Tosya Belediyesini ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’e Belediye başkanı Kazım Şahin tarafından ilçenin talepleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Mitingde konuşma yapan AK Parti Kastamonu Milletvekili adayı Murat Demir, sözlerine şiddetli yağmur altında mitinge katılım sağlayan Tosyalılara teşekkür ederek başladı. Milletvekili Murat Demir seçim Otobüsü üstünde yaptığı konuşmasında, "İnşallah Tosya seçmeni bir önceki seçimde AK Partiye göstermiş olduğu yüksek orandaki teveccühü 24 Haziran seçimlerinde de göstererek yine 3-0 yapacaktır" dedi.


Kastamonu Milletvekili adayı Murat Demir yaptığı konuşmada’’ İnşallah 24 Haziran seçimleri sonrasında Kastamonu ve Tosya seçmeninin AK Partiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği destek ile inşallah 25 Haziranda AK Parti Kastamonu’da 3 milletvekilini AK Parti meclis sıralarına gönderecektir. Buna inancımız ve güvenimiz tamdır. 25 Haziran sonrasında Mecliste yapacağımız çalışmalar ile Kastamonu ve Tosya’ya hizmetlerimiz daha güçlü olacaktır" diye konuştu.




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