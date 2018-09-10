Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da okullara işçi alacak

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine devam eden okullar için temizlik işçisi alınacak.

Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Daday'da bulunan okullara Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 13 geçici temizlik işçi alımı yapılacak. Başvuruların başladığı işçi alımı için adaylar internet üzerinden veya İş Kur temsilciliklerine giderek kayıtlarını yaptıracaklar. Yapılan mülakat sonucunda belirlenecek olan adaylar okulların temizlik ve bakım, onarım işlerinde çalışacak. Maaş ve sigorta giderlerinin İş Kur İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan işçilerin başvuru süresi başlamış olup 14 Eylül'de sona erecek. Mülakatı kazanan işçiler 1 Ekim tarihinde iş başı yapacak.