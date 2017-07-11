Milli İrade Platformu Dönem Başkanı Mehmet Butur;

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınadı.

Platform adına açıklamada bulunan Dönem Başkanı Mehmet Butur, “Son derece hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bu mücadeleyi üstelenen devlet görevlilerine, savcılara, hakimlere, kolluk ve güvenlik güçlerine başarılar diliyor, muvaffak olmaları için Cenab-ı Hakk’a dua ediyoruz” dedi.

Üst aklın 40 yıl boyunca Türkiye’nin her kurumuna adeta koza yapmak üzere yerleştirdiği, ilmek ilmek dokuduğu, insanların iyi niyetini suistimal eden bu terör örgütünün ve uzantılarının Milletin İradesi karşısında başarısız olacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Butur, “FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC, PYD, YPG gibi uluslar arası terör örgütleri Türkiye’de, Suriye’de, Avrupa’da, ABD’de dünyanın her yerinde devletimiz ve milletimiz aleyhine hem terör faaliyetlerine hem de algı operasyonlarına devam etmektedir” diye konuştu,

“Milletimizi tarihten silmek isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir” diyen Butur, şunları kaydetti: “Milli İradeyi yok sayanları bizler de yok sayıyoruz. Darbeciler ve darbe sevenler milletimizin geleceğinde söz sahibi olamaz ve olamayacaktır. Bizler de devletimizin bekası, milletimizin varlığı, İslam coğrafyasının yeniden huzura kavuşmasını sağlayacak Büyük Türkiye Cumhuriyetinin güçlenerek yoluna devam etmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.”