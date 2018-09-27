Motosikletten düşen genci kaskı kurtardı

Kastamonu'da yemek paketi servisçiliği yapan motosikletçi genç, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yere düşen genç, başındaki kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Salı Pazarı Mevki Taşköprü Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yemek paketi servisçisi S.Ö, motosikleti ile seyir halinde iken hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisi ile yere yığılan S.Ö'yü gören vatandaşlar hemen motosikletten düşen gencin yanına koştu. Vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan genç 112 acil sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sedyeye bindirilerek ambulansa götürüldü. Kazadan hafif yara alarak kurtulan genç Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.