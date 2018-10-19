Muhtarlar, Belediye Başkanı Babaş'ı ziyaret etti

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kastamonu Belediyesi'nde muhtarları ağırlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, uyumlu çalışmalarından ötürü muhtarlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarı, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi yönetim kurulu ve Kastamonu Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Kastamonu Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, muhtarlara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kastamonu'nun dünya kentleriyle yarışabilecek bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Başkan Babaş, “Bizler muhtarlarımız ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız işte en önemli olan halkın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima halkımızın yanındayız. Belediyecilikte bunu gerektirmektedir. Sadece alt yapı veya üst yapı projeleriyle vatandaşların gönlünü kazanamazsınız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak ve bir olmak birlikte olmak gerekir. Belediyecilikteki 32'nci yılım. İlk gün olduğu gibi bugünde ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz. Kastamonu'muzu geliştirmek ve hemşehrilerimizi mutlu edebilmek için yapıyoruz” diye konuştu.

Muhtarlara kapısının daima açık olduğunun altını çizen Başkan Babaş, muhtarlardan mahaller ilgili gelen taleplerin hızla yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini de vurguladı. Vatandaşların belediyeden taleplerinin kendisi için mutluluk verici olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şöyle devam etti: “Bizler mevzuat doğrultusunda ilimize ve hemşehrilerimize hizmette sınır tanımıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerinden mutlu oluyoruz. Yani hemşehrilerimiz mahallelerinin ihtiyaçlarını talep etmeyi biliyor. Bu şehrimiz adına güzel bir şey. Mahallelerimiz ile ilgili talepleri gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimiz ile istişare ederek yapıyoruz. Şahsen ben çalışırken mutlu oluyorum. Sizlerin de mahalleleriniz ve köyleriniz için elinizden geleni yaptığını biliyorum. Bizlerin hedefi Kastamonu'muzu turizmden önemli pay almasını ve ülkemizin sayılı illeri arasına yerini almasını sağlamak. İlimizin değerleri keşfedildikçe, ecdat yadigarı eserlerimizi ayağa kaldırıp fonksiyon yükledikçe bunu başaracağımızı düşünüyorum. Tarihi Kastamonu'yu tamamen koruma altına aldık ve bu yönde projeler üreterek Dünya Kültür Miras Listesi hedefine ulaşmak için ilerliyoruz. Bunun yanı sıra bir şehrin olmazsa olmazı kültür, sanat ve spordur. Yine bu alanlarda da önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz semt sahalarımızı mahallelerimize çocuklarımız güvenilir ortamlarda spor yapabilsin diye kurduk. Kültürel anlamda ise Dünya standartlarında eserlere sahibiz. Kastamonu ciddi bir gelişim içerisinde inşallah böyle de devam edecektir. Bu vesileyle her çalışmamızda bizlere destek veren kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın ardından mahalle muhtarları başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Babaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Leblebicioğlu ve Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammer Yapıcıoğlu ise, Başkan Babaş'a çiçek takdim ederek nazik davetleri için teşekkür ettiler.

Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammer Yapıcıoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın projelerinden övgüyle bahsederek, “Bir insan kolay yetişmiyor. Kastamonu çalışkan bir Belediye Başkanına sahip. Biz Başkanımızın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kendisine ilimize yaptığı hizmetlerden ötürü ve muhtarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Leblebicioğlu da, Kastamonu'nun dünü ve bugününe bakıldığında Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın icraatlarının takdire şayan olduğunu dile getirerek, “Başkanımızın tespitleri ve Kastamonu'muza kazandırdıkları gerçekten takdire şayandır. İlimizin gelişimine büyük katkı sağladığı açıktır. Dualarımızla Sayın Başkanımızın yanındayız. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.