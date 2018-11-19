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Muhtarlar, Sosyal Hayatta İletişim Kursuna başladı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği, Merkez Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirmiş oldukları Sosyal Hayatta İletişim Kursu başladı.

Muhtarlara yönelik gerçekleştirilen kurs geçtiğimiz cumartesi günü başladı.


Kastamonu Muhtarlar Derneğine tarafından muhtarlara yönelik gerçekleştirilen Sosyal Hayatta İletişim Kursu başladı.


Akmescit Mahallesi Baltık Sokakta bulunan dernek binasında başlatılan kursun açılışında konuşan Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “Bu kursun Kastamonu Muhtarlarımıza sosyal hayatta ve iletişimde faydalı olacağım düşündüğümüzden bu eğitimi veren hocamıza, Merkez Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze, katılımını gerçekleştiren muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kursumuzun 2'sinin ve devamının da dernek binamızda verileceğini, kurslarımızın sonunda da sertifika törenimizin de, dernek binamızda düzenleneceğini ve dernek binamızın açılışının da aynı zamanda yapılacağını belirtmek isterim. Bu binayı bize tahsis ederek bizlere hizmet etmemizi sağlayan Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin Babaş'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sayede muhtarlarımıza hem eğitim imkanı hem de muhtarlar arasında birlikte hareket etme ve kaynaşma fırsatı bulduk. Bu eğitimi Türkiye'de ilk ve tek gerçekleştiren demek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm muhtarlarımıza, gelecekte muhtar adayı olacaklara ve siyasi çalışmalar içerisinde bulunacak vatandaşlara da bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz” dedi.


Sosyal Hayatta İletişim Kursunda 1'inci grupta 21 muhtar eğitime devam ediyor. 2'nci Grup için 21 muhtar ise derneğe başvuruda bulundu. İl dışından da başvuruların bulunduğu, kurs faaliyetlerine dernek binasında devam edilecek.

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