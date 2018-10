Muhtarlarla halk toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek, görüş ve önerilerini almak, çözüm önerilerini değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı sonrasında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen köy ve mahalle muhtarları halk toplantısı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, valilik olarak il merkezi ve ilçelerde toplantıları yaptıklarını hatırlattı.

Gerçekleştirilen toplantıda sorunları bire bir anlatma şanslarının olduğunu ifade eden Vali Karadeniz,“Dolayısıyla herhangi bir yerde talebiniz varsa o hizmetin yerine getirilmesi için taleplerinizi alacağız. Dolayısıyla taleplerinize ulaşmış olacaksınız. Sizlerden gelecek olan görüşler uyum içerisinde gerçekleşen çalışmaların gidişatını göreceğiz. Bir başka konuda programın paydasını burada konuşmuş olacağız. Yani ben ve kurum müdürlerimizi birebir bu konuyu konuşarak bu konuyla ilgili zaman zaman vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan yanlış anlaşılmalar olabilir. Bizim başka türlü tahmin ettiğimiz şey farklı olabilir. Veya sizin farklı şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

“Yeni bir imar planı yaptık”

Küçüklü, büyüklü her mahallede, her sokakta her yerde belediyecilik hizmetleriyle ilgili her türlü çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,“Tabi bizim için önemli olan öncelikle belediye ve mevzuatla ilgili olarak belediyeyle görevlerini bir araya getirmek. Merkezde eski mahallerimizde nüfus artmaya başladı. Burada zamanla sit alanı ilan ettiğimiz mahalleleri koruma altına aldık. Yeni bir imar planı yaptık. Bu imar planıyla da eski Kastamonu'yu anlatan mahallerimizi de korumaya devam edeceğiz. Her zaman şunu söyledim: Kastamonu kimliği olan gerçekten kültürü, sanatı içinde barındıran mekanların olduğu şehirlerden birisi. Bunun içinde kimliğimizi korumak zorundayız. Yani Atabay Mahallesi, Honsalar Mahallesi, Hepkebirler Mahallesi, Hisarardı Mahalleleri sit alanına içerisinde olan mahallelerimizden” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından mahalle ve köy muhtarları söz isteyerek sorunlarını dile getirdiler.