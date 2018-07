Murat Demir, 2,5 yıldır meclisten maaşını almadığını açıkladı

Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, görevde bulunduğu 2,5 yıl boyunca milletvekilliği maaşını hiç almadığını açıkladı. Demir, milletvekilliği maaşının üzerine ilavede ederek ihtiyaç sahiplerine dağıttığını söyledi.

Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun ‘Sakarya’dan milletvekili seçilerek meclise giren ünlü motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun, milletvekilliği maaşını hiç almayarak ihtiyaç sahibi insanlara bağışlayacağını açıkladı’ şeklinde yöneltilen soruya cevap veren Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, vekillik süresince milletvekilliği maaşını hiç almadığını belirterek, hatta üzerine ekleyerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi.

“Vekillik maaşımı 2,5 yıl boyunca hiç almadım”

“Vekillik maaşımı 2,5 yıl boyunca hiç almadım” diyen Murat Demir, “Yapılan hayır hasenatı anlatmak doğru değil ama şu kadarını söyleyeyim üç aydan üç aya alınan bu maaşın üzerine kendi şirketinden bazen çok fazla bazen kısmen takviye yaparak, gerek muhtarların ihtiyaçlarına gerekse yardıma muhtaç kişilere, gerekse Ankara’ya gelen sağlık sorunu yaşayan, konaklama vs olarak harcamalarım olmuştur. Her bir harcamam için Allah’a bize bu fırsatı verdiği için şükrediyorum, harcadığım her kuruş helali hoş olsun” dedi.

“Vekillik kolay bir iş değil”

Milletvekilliği yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyen Murat Demir, “Şu algı var. Milletvekili yatarak maaş alıyor şeklinde bazen kıyaslama yapıyorlar. Bakın bu çok büyük haksızlık, bazen 20 saat çalıştığımız oluyordu, bir standardı olmayan, TBMM Genel Kurul Salonundan çıkma şansımız olmuyor. Çıkacak kanunlarla muhalefet sizi istediği kadar oyalayabiliyor. Yani milletvekilliği halka hizmet, memlekete hizmet için bu görevler yapılıyor. Büyük sorumluluk var bu sorumluluklar aslında parayla pulla eşdeğer asla değildir, ama hizmet etmek memleket işin çakışmak gurur vericidir. Örneğin milletvekili maaşı için size kısaca bilgi vereyim. Milletvekilinin Ankara’da konaklaması kendisine ait, yeme içmesini yine kendisi ödüyor. Kullandığı aracın yakıtından tutun tüm masrafları kendisi görüyor. Ben bazen ayda 8 bin kilometre yol yapıyorum. Meclise gelen misafir ağırlama, yemek ikramı vs kendisi ödüyor. Daha buna benzer birçok gideri oluyor vekillerin” diye konuştu.

“Kenan Sofuoğlu’na yapılan eleştiriler doğru değil”

Sakarya’dan AK Parti’den milletvekili seçilerek meclise giren ünlü motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun lüks aracıyla TBMM’ye gelmesini eleştirenleri doğru bulmadığını ifade eden Murat Demir, “Benim lüks özel aracım varsa ve bunu alnımın teri ile almışsam kime ne Allah aşkına gelirim kardeşim. Bu nedenle Kenan Sofuoğlu arkadaşıma kimsenin laf söyleme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Allah yolunu açık etsin, tabii ki vekillik zor iş, hele ki Anadolu’da daha zor. Güzel tarafı güzel işler yapıp halka dokunmak, onların gönlüne girmek ve karşılığında aldığın dualar. Çok şükür ben bu şerefe ulaştım” şeklinde konuştu.