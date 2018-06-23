Dönem milletvekili adayı Murat Demir, Cide’de miting düzenledi. Mitingde konuşan Demir, CHP’li seçmenin, ’askerin moralinden bana ne’ diyenlere sandıkta hesap soracağına inandığını söyledi.

Cide’de düzenlediği mitingde konuşan Dönem milletvekili adayı Murat Demir, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, "İlçelerimizde yaptığımız mitinglerde bizlere yeniden büyük bir teveccühün olduğunu gördük. İlçelerimizden özellikle de Cide’den yüzde 70’in üzerinde bir destek bekliyoruz. Düzenlediğimiz mitingler bizleri umutlandırdı” dedi.

Yalan ve iftiralarla yıpratılmak istendiğini söyleyen Demir, "Milletvekili seçilerek 2,5 yıldır özverili bir şekilde çalışıyoruz. Kastamonu’ya ve ülkemize hizmet ediyoruz. Murat Demir, 2,5 yıldır ne yaptı diye sorarsanız Allah’a şükür benim gönlüm çok rahat. Sadece Cide için 16 proje hazırladık. Bunlardan en önemlisi yıllardır muamma olan Cide-Kurucaşile yoluyla yakından ilgilendik. Cide-Kurucaşile yolunun ihalesini yaptırabilirsem milletvekili olmasam da gam yemem demiştim. Verdiğim sözü tuttum ve milletvekili olduktan sonra Cide-Kurucaşile yolunu ihale ettirmek için yoğun çaba sarf ettim. Cide-Kurucaşile yolunda sadece bir iki kavşağında sıkıntı var. Onlarla ilgili de çalışmalar sürüyor, inşallah yılbaşına kadar yolun ihalesini yaptıracağız. Cide-Kurucaşile yolu 2,5 milyar liralık bir projedir. Ben, göreve geldiğimde sadece 27 kilometrelik kısımla ilgili bir çalışma vardı, inşallah bu projeyi şimdi Cide’ye kadar devam ettireceğiz. 33 kilometrelik yolda sadece 4 kilometre uzunluğunda tünel var. Muhalefetteki arkadaşlar bu projenin büyüklüğünü anlayamazlar, çünkü onlar hayatta böyle bir proje daha görmemişlerdir” diye konuştu.

Kendisinin Cideli olduğunu ve ilçesi için bir şeyler yapmak isteyince milletvekili olmasına gerek olmadığını söyleyen Demir, “Benim ve ailemin sadece Cide’ye yaptığı destek 5 milyon liranın üzerindedir. Helali hoş olsun ve daha da desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Cide-Kurucaşile yolu yılbaşına kadar ihale edilecek”

15 Temmuz hain darbe gecesinde kendisinin meydanlarda olduğunu hatırlatan Demir, "Ama birileri sosyal medyadan bir mesaj attı. Ülke elden giderken CHP Cide İlçe Başkanı şu mesajı yazıyor; ’Cide-Kurucaşile yolu desek burada toplanmazsınız. Niye toplandınız buraya’ diye yazıyor. 15 Temmuz gecesi neden meydanlara toplandığınız herkes biliyor ama bunlar bilmiyormuş. Memleketten elden giderken böyle bir mesaj yazarken utanmadın mı? Cide-Kurucaşile yolundan sonra diğer sözümüzde Cide Devlet Hastanesini 35 yataklı olarak yaptıracağım dedim. İnşallah ihalesi Ağustos ayında yapılacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cide’nin bir turizm cenneti olduğunu ve geçim kaynaklarının başında da turizmin geldiğini ifade eden Demir, "Buna rağmen ağaç işleme ve üretimiyle ilgili Cide ölçeğinde bir Organize Sanayi Bölgesi yapılmasının sözünü veriyorum. Bunun yanı sıra turizmle ilgili çalışmalarımızda devam edecek” dedi.

"CHP’li seçmen, ’askerin moralinden bana ne’ diyenlere sandıkta hesap soracaktır”

Cide’nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Demir, şöyle konuştu:

"Kimsenin üzerinden siyaset yapmak istemedim fakat herkesin Murat Demir’den bir korkusu var. Daha milletvekili adayı olmadan CHP’nin 1. sıra adayı olan zat, benim üzerimden siyaset yapmaya başladı. Benim alnım ak ama Hasan Baltacı hakkında bana birçok bilgi ve belge geldi. Marmara Gazetesi’nde Hasan Baltacı hakkında çok ciddi bir yazı kaleme alınmış. Yazıda, ‘CHP’de bir akıl tutulması var, kendisini her yerde HDP’li olduğunu belli eden, HDP’ye oy vereceğim diyen bu şahsı CHP nasıl 1. sıradan aday gösterir şaşırmış durumdayım’ diyor. Ama bizler şaşırmadık. Bu yüzden özellikle CHP’ye gönül vermiş arkadaşlarıma sesleniyorum. Kastamonu, Kurtuluş Mücadelesi’nde çok önemli bir ildir. Cide ise Kurtuluş Mücadelesi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin kurtuluşu için yaptığı ilk çağrıya cevap vermiş, para göndermiş ilk yerdir. Bununla da gurur duyuyoruz. CHP’li kardeşlerimden, askerin moralinden bana ne diyenlerde sandıkta hesap sormasını istiyorum. Gerçekten Atatürkçüler ise gerçekten CHP’lilerle bunu sandıkta sorgularlar."

Cumhur İttifakı olarak yola çıktıklarını ve güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirten Demir, “İnşallah güçlü bir şekilde meclise gideceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

"Gençlik yıllarımda Alparslan Türkeş’e oy vermiş birisiyim”

Gençlik yıllarında MHP’nin ve ülkücülerin kurucusu olan Alparslan Türkeş’e oy vermiş birisi olduğunu vurgulayan Demir, “Ama bugün bir davam var. Bu davada AK Parti davasıdır, Recep Tayyip Erdoğan davasıdır. Ama ben, MHP’nin davasını da davam bildim. Bu davanın içerisinde yer alanlar, geçmişi karanlık, kimler tarafından kurulduğu belli olmayan, bir proje partisi olduğu açık açık belli olan bir partiye adeta gidip balıklama daldılar. Bunun sonuçları gerçekten ülkemiz için çok ağır olacak. Yüreğinde gerçekten MHP’nin davasına gönül vermiş olanlar, MHP’nin ruhuna inanan insanlar, bize de vermeyin yeter ki gelin partinize sahip çıkın, oyunuzu partinize verin. O partinin genel başkanı, bu memleketten kaçacak sizleri de yüzüstü bırakacak" diye konuştu.

Kendisinin Kastamonulu olduğunu ve annesi ile babasının Cide’de ikamet ettiğini sözlerine ekleyen Demir, "CHP’nin milletvekili adayı Hasan Baltacı, sen nerelisin. Çıkıp açıkla nereli olduğunu, bu memleketten olmayan, buralı olmayan birisi gidip mecliste Kastamonu’yu temsil edemez. Ben, buralıyım ve bu memlekete hizmet ediyorum. Hasan Baltacı’nın yalan yanlış sahada milletten oy toplamak için dolaşıyor. Karadeniz Bölgesi’nde her 5 mil de bir balıkçı barınağı olma zorunluluğu var. Burası 42 mil. Ama 38 mil olan İlyasbey ile Cide arasında hiç yok. Bu şartları anlata anlata, milletvekili olmadan önce bunun sözünü almıştık. Milletvekili olduktan sonra süreç hızlandı. Gelsin 42 kayık, 12 ile 3 metre arasında tekne var. Dünyadan haberi yok, yalan yanlış milletten oy istemek için sahada dolaşıyor. Ağzından çıkan her laf tamamen yalan. İnsanları kandırmak için söylüyor. Bunu yemin ederek söylüyorum" şeklinde konuştu.

"Hasan Baltacı’nın bu şehre verebileceği hiçbir şey yok”

Hasan Baltacı’nın Kastamonu’ya verebileceği hiçbir şey olmadığını vurgulayan Demir, "CHP’nin sergilediği siyaseti Kastamonu’da sergilemeye çalışıyor. Ama biz hizmet için çalışıyoruz. Şu 2 buçuk yıl içerisinde Kastamonu için ne yaptığımı sorarsa kurumlardan yatırımları alabilir. En azından şunu söyleyebilirim. 2 buçuk milyar liraya mal olacak olan İnebolu Yolu’nun bugüne gelmesinde en büyük etken benim. Başbakanımız Kurucaşile-Cide yolundan bahsetti. Evet, o projenin bu noktaya gelmesinin nedeni Murat Demir’dir. Bu projeyi adım adam takip ettim. Bu projenin peşini bırakmadım. Bunu yapan benim. Diğer arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Ama bireysel olarak projeyi takip eden benim. Bazılarının alay ettiği Uluslararası Polis Eğitim Merkezi’ni Kastamonu’ya kazandıran da benim. Tabelası dikildi. Ayın 9’unda akademi başkanı buraya gelecek ve resmi açılışı kendi ağzından duyuracak. Organize sanayiye bir fabrika kazandırdım. Diğeri için yer tahsisi yapıldı. Benim daha yapacak çok işim var" ifadelerini kullandı.

Mitingin ardından Murat Demir, beraberindekilerle birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimlerde destek istedi.