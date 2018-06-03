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03 Haziran 2018 10:11

Murat Demir Cide’ye çıkarma yaptı

AK Parti Cide Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Murat Demir Cide’ye çıkarma yaptı

03 Haziran 2018 10:11


Cide Kapalı Halk Pazarında yapılan açılışa, AK Parti Kastamonu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, AK Parti Cide İlçe Başkanı Hüseyin Ergün, İl Meclis Üyeleri ve çok sayıda partililerle vatandaşlar katıldı.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, AK Parti Cide Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı için geldiği Cide’de ilçe esnafını ziyaret etti.



Vatandaşlarla da bir araya gelen Demir, ardından açılışa geçti.


Cide SKM açılışında konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, “1 Kasım seçimlerinde sizlerin tercihiyle milletvekili seçildik. Bu dönem tekrar tüm Cideli hemşehrilerimden destek istiyorum. Kapıma kim gelirse gelsin, hangi partilisin diye sormadım. Cideli hemşehrilerimden de artık partiyi bir kenara bırakarak, Kastamonu’ya ve Cide’ye yapılacak hizmetlerin tamamlanması için Cideli adayına sahip çıkmaya davet ediyorum. Cide’ye yapılacak hizmetler için Murat Demir’in tekrar milletvekili olması gerekiyor. Biz Cide sevdalısıyız, Kastamonu sevdalısıyız. 22 Haziran Cuma günü Cide’de miting yapacağız. Cidelilere önemli müjdeler vereceğiz” dedi.


Açılışın ardından Cide’de seçim çalışmalarını sürdüren Demir, beraberindeki heyetle birlikte Tuğtepe Tesislerinde Cide Muhtarlar Derneği tarafından verilen iftara katıldı. Ardından Demir, Liman içi Sosyal Tesislerinde AK Parti Cide Gençlik Kollarının düzenlediği etkinlikte ilçe gençleriyle bir araya geldi.




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