Murat Demir, Hanönü ilçesini ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Hanönü ilçesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, istek ve taleplerini alan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, KÖYDES ödeneklerinin son yıllarda iki katı arttığını belirterek, bunda Kastamonu’nun 3 millet vekili olmasının etkenleri olduğunu söyledi.

2016 yılından itibaren 2019 yılına kadar Kastamonu’ya yapılacak yatırımların şu aşamada 9 milyar lirayı aştığını söyleyen Murat Demir, şunları kaydetti: “Kırık Barajı projesi, 650 milyon lira diye ihale edildi ama şuanda burası 1,5 milyar liraya kadar çıktı. Çünkü Ilgaz Tüneli kadar bir tünel daha yapılıyor. İnebolu Yolunun ihalesi yapıldı, bu projede 3 milyar liralık bir yatırım. Burada da 5 tane tünel projesi var. Şuanda toplam kamu yatırımları 9 milyar lirayı aştı. Köylerimiz için en önemli yatırım ise KÖYDES ödeneklerinin arttırılması. 1 Kasım seçimlerinden önce ilimizin 18 milyon lira tutarında KÖYDES ödeneği vardı. Fakat biz, seçildikten sonra o zamanki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na üç milletvekilimizle birlikte giderek ilimizin coğrafi durumunu anlattık ve yardım talebinde bulunduk. Bunun sonucunda ilimizin KÖYDES ödeneği 44 milyon liraya çıktı. Ardından bu yılda ilimizin KÖYDES ödeneği 78 milyon liraya yükseldi. Şuanda en büyük KÖYDES ödeneğini Türkiye genelinde Kastamonu alıyor, ikinci sırada 66 milyon lira ile Sivas bulunuyor. Birkaç yıl içerisinde köylerimizin yollarının ve alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kalkması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yatırımların devam etmesi için 24 Haziran’da da bu iktidarı güçlü kılalım. Köylerimizden en az yüzde 70 oranında oy bekliyoruz. Sizler, daha önceden zaten bu destekleri veriyordunuz. Ama bu seçimde de aynı destekleri yine sizlerden görmek istiyoruz. Bu oyları isterken de sizlere hizmetin gelmesi gerekiyor. İnşallah bizlerde bu çalışmaları, elimizden geldiğinde yaptığımıza inanıyorum. İstikrarı devam ettirmek için sizlerden oylarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Direk olarak terör örgütüyle bağlantılı olan HDP adında bir siyasi partinin olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: “CHP’nin özellikle bu partinin meclise girmesi ve seçim barajını aşması için çaba sarf ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP, 24 Haziran’da HDP’nin barajı geçebilmesi için bütün oylarını bu partiye verecek. Çünkü bu ülkeyi yönetme gibi bir dertleri yok, onların tek amacı AK Parti’yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıkmak” diye konuştu.