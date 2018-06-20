Murat Demir, Hanönü’nü ziyaret etti

Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, Hanönü ilçesinde miting yaptı.

Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, tek amaçlarının bu ülkeye ve bu millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Hanönülülerden 24 Haziran’da seçimlerde destek isteyen Murat Demir, “24 Haziran seçimleri sonrasında Kastamonu ve Hanönü seçmeninin AK Partiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği destek ile inşallah 25 Haziran’da AK Parti Kastamonu’da 3 milletvekilini meclis sıralarına gönderecek. 25 Haziran sonrasında mecliste yapacağımız çalışmalar ile Kastamonu ve Hanönü’nde hizmetlerimiz daha güçlü olacaktır” dedi.

24 Haziran’da Kastamonu’da yeniden bir tarih yazılacağını söyleyen Demir, “Bugün bir kez daha gördük ki milletimiz, ülkemiz ve partimiz üzerine oynanan oyunun farkındadır. Kastamonu nasıl her seçimde,1 Kasım’da,16 Nisan’da tarih yazdıysa, ülkemizin gelişmesini ve milletimizin refahının artmasını istemeyen tüm dış güçlere ve onların diliyle konuşanlara karşı gereken tepkiyi ortaya koyacak, yapılan ve yapılacak yatırımları durdurmaya hazırlananlara karşı 24 Haziran’da bir tarih daha yazacaktır, büyük bir birliktelikle Vakit Türkiye Vakti diyecektir” diye konuştu.

Son 16 yılda Kastamonu’ya çok önemli yatırımlar yapıldığının da altını çizen Demir, sadece ulaşım alanında Kastamonu’nun 3.5 milyar TL’lik yatırım aldığını kaydetti. Eski Türkiye’nin eksikliklerinin hızla giderildiğinin altını çizen Milletvekili Murat Demir, “Önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde yatırımlarımız sürecektir. Ben biliyorum ki Kastamonulu, Hanönülü hemşehrilerim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye Yola Devam diyecektir” ifadelerini kullandı.

Demir, şunları söyledi: “Ülkemizde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçeceği bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seçimde iki oy kullanacağız. İlk olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı oylarımızla destekleyeceğiz. Diğer pusulada ise partilere oy kullanacağız. Burada da oy pusulasında ilk sırada olan AK Parti’ye inşallah her zamanki desteğinizi yine vereceğinize ben gönülden inanıyorum. Bugün Hanönü’nde esnaflarımızı gezdik. Bir esnafımız ‘Siz boşa uğraşmayın. Boşa gezmenize gerek yok. Çünkü sizlerin yaptıklarının boyasını yapmaya çalışsalar ona bile yetişemezler’ dedi.

Gerçekten AK Parti 15 yılda Türkiye’yi 4 kat büyütmüş bir parti. Sadece Kastamonu’ya ulaşımda 3.5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yıllardır hayalini kurduğumuz Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni hayata geçirdik. Geçen her kardeşimiz Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Gerçekten tünelimiz hepimiz için büyük kolaylık oldu. Yine bu dönemde Kastamonu Havalimanımızı ilimize kazandırdık. 15 yıl önce Kastamonu’nun sadece 47 kilometre bölünmüş yolu vardı. Şu anda 330 kilometre bölünmüş yolumuz var. Yani 7 katına çıkarttığımız bölünmüş yol uzunluğu var ilimizde. Türkiye’de ise 4 katına çıkan bir bölünmüş yol ağı var. Sağlık alanında ise birkaç yıl içerisinde bütün sorunları çözdük. Vatandaşlarımız artık bütün hastanelerden hizmet almaya başladı. Özel hastaneler ve üniversite hastaneleri vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Kastamonu’muza en az 50 yıl hizmet edecek hastanemizi yaptık hayırlı uğurlu olsun. Yine Taşköprü ve Araç’ta da hastanelerimizi tamamladık. İnebolu’da hastane binamızın yapımı devam ediyor. Tüm ilçelerimizdeki eksiklikleri bu 15 yılda hızla giderdik. Yine il merkezimizin ardından Devrekani’mize, Taşköprü’müze, Tosya’mıza, Seydiler’e doğalgaz geldi ve kullanılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer ilçelerimizi de doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Kastamonu’muzda barajlarımızı hızla hayata geçirerek zirai sulamada büyük kolaylıklar sağladık. Ben biliyorum ki Hanönülü hemşehrilerim, bu büyük hizmetleri ilimize ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’yle yola devam diyeceklerdir”

Demir, mitingin ardından ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Seçim çalışması yaptığı esnada sıcaktan bunalan Murat Demir’e bir esnaf, karpuz ikram etti.