Murat Demir, İnebolu’da esnaf ziyaretinde bulundu

Demir, ayrıca şuan ki milletvekili adaylarının elinde ne bir proje ne de bir planlarının olduğunu sadece konuştuklarını kaydetti.

24 Haziran erken genel seçimlerinde tekrar AK Parti’den aday gösterilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, İnebolu ilçesini ziyaret ederek, ilçe esnafları ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İnebolu İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Güneşli Köyünde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Demir, ayrıca iftara gelen davetlilere kendi eliyle pilav dağıttı.

AK Parti İnebolu İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “İnebolu ziyaretlerinde özellikle şer ittifakının milletvekili adaylarının açıklamalarını okuyoruz, duyuyoruz. Ben, İnebolu halkı tarafından zerre kadar bu açıklamaların kaideye alındığını düşünmüyorum” dedi.

Şuanda birçok ilçede olmayan yatırımların İnebolu’da devam ettiğini vurgulayan Demir, “50 yataklı İnebolu Devlet Hastanesi bitme aşamasına geldi. Bunun yanında İnebolu Adalet Sarayının yapımı devam ediyor. Türkiye’nin en büyük projesi olan İnebolu-Kastamonu yolunun yapımı devam ediyor. İhaleyi alan firmayla görüştük, İnebolu yolunu 2021 yılında teslim edeceğini söylüyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz, çalışmalarda durdurma ve yavaşlatma gibi bir durum söz konusu değil diyor. Doğanyurt ilçesi büyüklüğünde bir şantiye kuruldu oraya. İnşallah firmanın da dediği gibi 2021 yılında bu yol bitirilerek teslim edilecek” diye konuştu.

“İnebolu Balıkçı Barınağı için üç taslak proje hazırlandı”

İnebolu Balıkçı Barınağı için üç taslak projenin hazırlandığını ve bu projeler üzerinde çalışıldığını ifade eden Demir, “Hazırlanan projelerden bir tanesine karar verilecek. Karar verildikten sonrada yatırım programına alınacak. Bunu da takip etmek bizim işimiz. 10 milyon lirayı aşkın bir proje, İnebolu’ya yakışan ve buradaki balıkçıları memnun edecek bir proje” şeklinde konuştu.

“Sahil Tahkimatı Projesinde alt yapı çalışmaları başladı”

İnebolu’da kimsenin hayalinde olmayan sahil tahkimatı projesinde alt yapı çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Demir, “Bu proje belki de 70 milyon lirayı bulacak bir proje. Alt yapı çalışmaları projede başladı, yakın bir zamanda ölçüm yapmak için bu bölgeye gelecekler. Deniz ölçümleri alındıktan sonra inşallah hem Cide’de hem de İnebolu’da bu projeyi kazandıracağız”

“İnebolu Cezaevi, ya güçlendirilecek ya da yenisi yapılacak”

İnebolu Cezaevi’nin herhangi bir yere gitmediğini ve İnebolu’da kalacağına dikkat çeken Demir, şöyle konuştu: “Adalet Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı sonrasında buraya tekrar bir ekip gönderilecek. Yeniden cezaevinde bir etüt çalışması olacak, güçlendirmenin hangi boyutlarda olması gerektiği görüşülecek. Ola ki güçlendirmede sıkıntı yaşandı, bir şekilde İnebolu’ya bu cezaevinin yenisi yapılacak. Bu cezaevi buradan bir yere gitmeyecek”

“Şuan ki milletvekili adaylarının elinde ne projeleri var ne de bir planları bulunuyor”

Şuanda yaptıkları seçim çalışmalarında AK Parti’nin rahat bir şekilde 3 milletvekilini çıkarttığını söyleyen Demir, şunları kaydetti: “Bizim, Kastamonu’da yapacak çok işimiz, bununla birlikte planladığımızda çok işimiz var. Ama bizim dışımızda sadece konuşan vekil adayları var, konuşmanın dışında ne planı, ne de elinde bir projesi olan vekil adayı yok. Sadece milleti yalan yanlışlarla buralarda insanları kandıran bir şerh grubu var”

“Bazı varlıkların çıkartılıp İnebolu Limanının sözleşmesi imzalanması görüşülüyor”

Danıştay tarafından ihalesi iptal edilen İnebolu Limanı için çözüm yolu aradıklarını ve bazı varlıkların çıkartılarak sözleşmenin imzalanmasının görüşüldüğünü ifade eden Demir, şöyle devam etti: “İnebolu Limanı, hem Kastamonu’yu hem de ilçeleri kalkındıracak en önemli projedir. Kastamonu’yu ihya edecek bir proje. Bu proje tam yoluna girmişken birileri bir yerden düğmeye bastı ve ihaleyi mahkeme iptal etti. Şuanda belirle aşamalarda çalışmalar devam ediyor. Şuanda iki durum var. Halihazırda bazı varlıklar çıkartılıp sözleşme aşaması görüşülüyor. İkincisi de yeniden sıfırdan ihaleye çıkartılması. Buraya 150-200 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu limanı alacak olan insan 49 yıllığına alacak ve işletecek. Liman, İnebolu’nun altından yapılacak tünelle İnebolu Yolu üzerine bağlanacak ve Kastamonu’dan Ilgaz Tüneline kadar bu yol birbirine bağlanacak”