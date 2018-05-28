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28 Mayıs 2018 17:06

Murat Demir sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde sanayi esnafını ziyaret etti.

Murat Demir sanayi esnafını ziyaret etti

28 Mayıs 2018 17:06


27. Dönem AK Parti’den milletvekili adayı aynı zamanda AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kuzeykent Mahallesinde bulunan Yeni Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Burada esnaflarla bir süre sohbet eden Demir, 24 Haziran genel seçimlerinin önemine değinerek, kendisinin de küçüklükten itibaren esnaf olarak yetiştiğini kaydetti.


AK Parti hükümetinin esnafın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Demir, “TBMM’den çıkan kanunla esnaflara, sanayicileri ve çalışanları yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma ile vatandaşlarımızın kamu kurumlarına ilişkin vergi/prim borçları, trafik cezaları, seçimlerle, askerlikle ilgili cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca emekli olup geçmişte işyeri açtığı için yüzde 15’lik destek primi borcu olan vatandaşların da bu borçlarının tamamı silinecek. Bağ-Kur borcu olan vatandaşlarımızın da sağlık hizmeti alamaması uygulamasına artık son verilecek” dedi.


30 yıllık bir ticari geçmişi olduğunu vurgulayan Demir, sanayi faaliyetleri ve yatırımlarına özel bir önem verilmesini belirtti.




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