Murat Demir, Şenpazar ve Cide’de seçim çalışmalarını sürdürdü

Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, Cide ve Şenpazar ilçesinde miting düzenledi.

İlk olarak Şenpazar ilçesini ziyaret eden Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, burada düzenlediği mitingin ardından Cide ilçesine geçti. Cide’de düzenlediği mitingde konuşan Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “24 Haziran’da inşallah milletimizin teveccühü ile yeniden üç vekil ile hem ilimizi hem de partimizi mecliste temsil etme imkanı bulacağız. Bizler, hizmet için bu yola çıktık. Bunun için geçmişte belki de biraz geri bırakılmış olan özellikle sahil ilçelerimizle Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı bölgesine büyük yatırımların gelmesini sağladık. Buna belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve halkımız şahittir. Bizim her ilçemiz için ayrı ayrı projelerimiz ve hayallerimiz bulunuyor. Hatta ve hatta Kastamonu içinde başlattığımız birçok projemiz bulunuyor. İstikrarın sürmesi için mutlaka bu projelerin devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden Kastamonu’yu Şenpazar’a bağlayan yolun mutlak surette kısaltılması için proje çalışmasını başlattık. İnşallah 2019 yılı içerisinde bu yolun ihalesini yaptıracağız. Çünkü buradan bir hasta veya kaza olduğunda, buradaki hastanın Kastamonu’ya ne kadarlık bir sürede gittiğini çok iyi biliyoruz. Sürekli gidip geldiğim bir yol. Gelecekte en büyük hayallerimden birisi olan Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide bölgesinin dünyada isminin duyulacağı ve ülkemizde gıpta ile bakılacak bir doğa turizminin olması için çalışıyoruz. Bununda olması içinde çalışmaları başlattık ve kısım kısım sürdürüyoruz” dedi.

Pınarbaşı-Cide arasında yeni bir yol inşaa ettiklerini söyleyen Murat Demir, “76 milyon lira tutarında olan bu proje sayesinde Şenpazar ilçesini de bu yol sayesinde hem Cide’ye hem de Pınarbaşı ilçesine bağlayacağız” diye konuştu.

Kastamonu’ya ve Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Murat Demir, “Adaylığımın son gününe kadar düşündüm. Aday olmayacaktım. Fakat bana, bu memlekete illa vekil bulunuyor, vekilsiz bu memleket kalmaz. Fakat bu memleketin dertleri ile dertlenecek, sorunlarıyla yakından ilgilenecek, halkın her sorunuyla ilgilenip karşısına çıkacak bir vekil zor bulunuyor dediler. Bende, tekrar aday olup karşınıza tekrar çıktım. Şimdide sizlerin oylarınıza talibiz” şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetinin 16 yıl boyunca yaptıklarının anlatmaya bitmeyeceğini ifade eden Murat Demir, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle projeler daha da hızlanacak. Alınan her karar, biran önce yürürlüğe girecek. Bekleme olmayacak. Bürokrasi engelini aşmış olacağız. Bu sayede milletvekillerinin de önü açılmış olacak. Bu sayede daha rahat hizmetler gelecek. Bu sisteme geçmekle artık Türkiye’de çağ atlamış olacak. Çünkü ülkemizin, dünyada ilk 10 ekonomisine girmesi, 500 milyar dolara ihracat hedeflenmesi için bu sisteme geçilmesi gerekiyordu. 50 yıllık bir ülkenin şuanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasına girmesinin bir nedeni var. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçip, çok hızlı hareket etmek ve hızlı bir şekilde reformları yapmayı hedefliyoruz. Bizlerde bu sayede dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiş olacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkartmak bizlerin boynu borcudur” ifadelerini kullandı.

2,5 yıllık milletvekilliği görevinde Murat Demir’i arayıp ‘benim şu sorunuma çözüm bulmadı, benim şu sorunumla ilgilenmedi’ diyen birisi çıksın şuanda görevi bırakacağını vurgulayan Murat Demir, şöyle konuştu: “Ben, sadece hizmet etmek için bu yola çıktım. Ben, ilimizi üç bölgeye ayırdığınız zaman sahilin adayıyım, Kastamonu’nun adayıyım. Ama artık şu netleşti. Murat Demir sayesinde sahilden mutlaka artık bir aday gösterilecek. Çünkü 3-0 yaparak sahilin de ne kadar önemli olduğunu göstermiş olduk. Bundan sonra partilerin listesinde artık sahilden mutlaka bir aday yer alacak ve almak zorunda olacak”

CHP Kastamonu Milletvekili Adayı Hasan Baltacı’ya da göndermede bulunan Murat Demir, şunları kaydetti: “Benim kütüğüm Cide’dir. Annem ve babam Cide’de yaşıyor. Ben, Kastamonuluyum ama Sayın Hasan Baltacı nereli, çıkıp açıklasın. Kastamonulu olmayan birisi, gidip mecliste Kastamonu’yu nasıl temsil edebilecek. Çık açıkça bunu söyle”

24 Haziran seçimlerinin ayrıca belediye başkanlarına bir karne niteliği de taşıdığını söyleyen Murat Demir, şunları söyledi: “Bu yüzden inşallah AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kastamonu gereken desteği verecek ve bundan önce olduğu gibi bu seçimde de yeni bir rekor kırarak oy verecek. Buna inanıyorum. Bu yüzden halkımızın da belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza da, Cumhurbaşkanımıza ve partimize destek olmalarını bekliyoruz”

Vatandaşlara da seslenen Murat Demir, “Kastamonu’ya hizmeti kim getirecekse, kim getirebilecekse, kimi hizmet edebilecek olarak milletvekili adayını görebilecekseniz ona oy verin. Ben, kendimi sadece hizmet etmeye adadım”

Demir, şöyle devam etti: "2.5 yıllık vekillik sürecimde Murat Demir ne yaptı diye sorarsanız yaptıklarımız ortadadır ve benim gönlüm çok rahat. Kısa görev sürem içerisinde Kastamonu’nun genelinde olduğu gibi Cide’de yaptığımız 16 ayrı yatırım projemiz var. Bunlardan en önemlisi Cide-Kurucaşile otoyoludur. Bu yolun uygulama projeleri bitti ve ihale aşamasındadır ve bu yılın sonunda ihalesi gerçekleşecektir. 2.5 milyar TL bedeli olan bu proje 33 kilometre uzunluğunda ve bunun 27 kilometresi iki yönlü olarak tüneldir. Böyle projelerin ne demek olduğunu her yaptığımızı haksız şekilde eleştiren CHP zihniyeti maalesef anlayamaz. Bu tür projeler bakkaldan alışveriş yapmaya benzemez. Cide’ye yapılacak yeni Devlet Hastanemiz var. Cide’de Bağyurdu Mahallesine yapılacak olan ilçemizin büyük bir sorununu çözecek olan Devlet Hastanemiz için hiçbir sorun kalmadı. 35 yataklı olarak inşa edilecek olan hastane binamızın ihalesi Ağustos ayında gerçekleşecektir"

Mitingin ardından Murat Demir, beraberindekilerle birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimlerde destek istedi.