Murat Demir’den ‘sosyal algı’ tepkisi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal paylaşım siteleri üzerinden kirli algı operasyonları yapıldığına işaret ederek, “Birkaç gündür, Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkılarak kirli bir algı hareketi başlatılmıştır fakat bu sosyal ağdaki mesajların büyük bir bölümünün hileli, bot hesaplar üzerinden ABD’den gönderildiği de belirlenmiştir. Hiç heveslenmeyin, sandıkta başaramadıklarını Twitter’da başarmaya çalışanlara, bu ülkenin gelişimine engel olmak isteyenlere ’mavi kuş’ yardım edemeyecektir. ’Beden ölür, çürür; cana bakın siz/kim kiminle yürür; ona bakın siz/bırakın, dönsün dönme dolaplar/haktan, hakikatten yana bakın siz’ Biz, Batı desteğiyle değil millet desteğiyle şahlanmış bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz, devam edeceğiz ve devam edeceğiz. Halkta Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam edecek” dedi.