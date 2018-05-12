“Müze Özendirme Ödülleri” sahiplerini buldu

Müze Özendirme Yarışması Ödülleri, Kastamonu’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında törenle sahiplerini buldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.

Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyeler, ödüllerini Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında düzenlenen ödül töreniyle aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi A.R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde 12, Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri kategorisinde 6, Kent Müzeleri kategorisinde 7, Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde 4, Arkeopark kategorisinde 1, Sanayi Müzeleri kategorisinde 1 müze ödüle layık görülürken, 7 müze de Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.

Her müze kendi koşulları içinde değerlendirilerek, içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturulma şekli ile koleksiyonunun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki ile süreç yönetimini dikkate aldı.

Ayrıca Kastamonu’dan da Kent Müzeleri kategorisinde Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Kent Tarihi Müzesiyle Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Müze Özendirme Ödül töreninde konuşan ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, "Bu ödülleri önemsiyoruz. Belediye başkanlarımızın bu duyarlı davranışları sonucu yurt dışına kaçması çok muhtemel objeleri ülkemizde kalmasına ve genç arkadaşlarımızın bu tarihi eserleri sahiplik ve süreklilik konusundaki hassasiyeti, Türkiye’nin kendi varlığını ve kimliğini koruma savaşında bu iş çok önemli bir noktaya geldi. Bunun uluslararası boyutunu ikinci plana bırakıyoruz. Konya’da da böyle bir müzenin olması çok önemli. Türkiye’deki tüm belediyelerimizi bu özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum” dedi.

Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyelerin temsilcileri davet edilerek protokol üyeleri tarafından ödülleri teslim edildi.

Müze Özendirme Yarışması Ödül Listesi ise şöyle oluştu:

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi: A. R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Hamam Müzesi

Konak Belediyesi: Radyo ve Demokrasi Müzesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Mutfak Müzesi

Kuşadası Belediyesi: F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi (KUAKMER)

Çatalca Belediyesi: Çatalca Mübadele Müzesi

Efeler Belediyesi: Kent Belleği ve Araştırma Merkezi

Amasya Belediyesi: Sabuncuoğlu Şeferettin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi

Battalgazi Belediyesi: Zanaatlar Müzesi

Battalgazi Belediyesi: Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Bez Bebek Müzesi

Kepez Belediyesi: Anadolu Oyuncak Müzesi

Kartal Belediyesi: Masal Müzesi

ARŞİV ve KOLEKSİYON MÜZELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)

Fatih Belediyesi: İstanbul Fotoğraf Müzesi

Ortahisar Belediyesi: Trabzon Tarih Müzesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Fotoğraf Makinası Müzesi

Nilüfer Belediyesi: Mysia Fotoğraf Müzesi

Büyükçekmece Belediyesi: Dünya Kostümleri Müzesi

KENT MÜZELERİ

Bozüyük Belediyesi: Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi

Edirne Belediyesi: Edirne Kent Müzesi

Bartın Belediyesi: Bartın Kent Müzesi

Havran Belediyesi: Havran Kent Müzesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon Şehir Müzesi

Taşköprü Belediyesi: Taşköprü Kent Tarihi Müzesi

Bilecik Belediyesi: Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi

MİLLİ MÜCADELE MÜZELERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi

Şahinbey Belediyesi: Milli Mücadele Müzesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi

ARKEOPARKLAR

Bornova Belediyesi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

SANAYİ MÜZELERİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Tütün Müzesi (TÜTMÜ)

TEŞEKKÜR BELGELERİ

Amasya Belediyesi: Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi

Bigadiç Belediyesi: Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi

Karadeniz Ereğli Belediyesi: Karadeniz Ereğli Kent Müzesi

Melikgazi Belediyesi: Germir İptida-i Mektebi Müzesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: MESKİ Filtre Su Müzesi

Sancaktepe Belediyesi: 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı

Uzundere Belediyesi: Kırsal Yaşam Müzesi