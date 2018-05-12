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12 Mayıs 2018 17:13

“Müze Özendirme Ödülleri” sahiplerini buldu

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2.

“Müze Özendirme Ödülleri” sahiplerini buldu

12 Mayıs 2018 17:13

Müze Özendirme Yarışması Ödülleri, Kastamonu’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında törenle sahiplerini buldu.


Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.


Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyeler, ödüllerini Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında düzenlenen ödül töreniyle aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi A.R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde 12, Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri kategorisinde 6, Kent Müzeleri kategorisinde 7, Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde 4, Arkeopark kategorisinde 1, Sanayi Müzeleri kategorisinde 1 müze ödüle layık görülürken, 7 müze de Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.


Her müze kendi koşulları içinde değerlendirilerek, içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturulma şekli ile koleksiyonunun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki ile süreç yönetimini dikkate aldı.


Ayrıca Kastamonu’dan da Kent Müzeleri kategorisinde Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Kent Tarihi Müzesiyle Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.


Müze Özendirme Ödül töreninde konuşan ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, "Bu ödülleri önemsiyoruz. Belediye başkanlarımızın bu duyarlı davranışları sonucu yurt dışına kaçması çok muhtemel objeleri ülkemizde kalmasına ve genç arkadaşlarımızın bu tarihi eserleri sahiplik ve süreklilik konusundaki hassasiyeti, Türkiye’nin kendi varlığını ve kimliğini koruma savaşında bu iş çok önemli bir noktaya geldi. Bunun uluslararası boyutunu ikinci plana bırakıyoruz. Konya’da da böyle bir müzenin olması çok önemli. Türkiye’deki tüm belediyelerimizi bu özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum” dedi.


Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyelerin temsilcileri davet edilerek protokol üyeleri tarafından ödülleri teslim edildi.


Müze Özendirme Yarışması Ödül Listesi ise şöyle oluştu:


JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ


Konya Büyükşehir Belediyesi: A. R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi


YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Hamam Müzesi


Konak Belediyesi: Radyo ve Demokrasi Müzesi


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Mutfak Müzesi


Kuşadası Belediyesi: F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi (KUAKMER)


Çatalca Belediyesi: Çatalca Mübadele Müzesi


Efeler Belediyesi: Kent Belleği ve Araştırma Merkezi


Amasya Belediyesi: Sabuncuoğlu Şeferettin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi


Battalgazi Belediyesi: Zanaatlar Müzesi


Battalgazi Belediyesi: Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi


Denizli Büyükşehir Belediyesi: Bez Bebek Müzesi


Kepez Belediyesi: Anadolu Oyuncak Müzesi


Kartal Belediyesi: Masal Müzesi


ARŞİV ve KOLEKSİYON MÜZELERİ


İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)


Fatih Belediyesi: İstanbul Fotoğraf Müzesi


Ortahisar Belediyesi: Trabzon Tarih Müzesi


Malatya Büyükşehir Belediyesi: Fotoğraf Makinası Müzesi


Nilüfer Belediyesi: Mysia Fotoğraf Müzesi


Büyükçekmece Belediyesi: Dünya Kostümleri Müzesi


KENT MÜZELERİ


Bozüyük Belediyesi: Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi


Edirne Belediyesi: Edirne Kent Müzesi


Bartın Belediyesi: Bartın Kent Müzesi


Havran Belediyesi: Havran Kent Müzesi


Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon Şehir Müzesi


Taşköprü Belediyesi: Taşköprü Kent Tarihi Müzesi


Bilecik Belediyesi: Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi


MİLLİ MÜCADELE MÜZELERİ


Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi


Şahinbey Belediyesi: Milli Mücadele Müzesi


Samsun Büyükşehir Belediyesi: Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi


ARKEOPARKLAR


Bornova Belediyesi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi


SANAYİ MÜZELERİ


Samsun Büyükşehir Belediyesi: Tütün Müzesi (TÜTMÜ)


TEŞEKKÜR BELGELERİ


Amasya Belediyesi: Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi


Bigadiç Belediyesi: Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi


Karadeniz Ereğli Belediyesi: Karadeniz Ereğli Kent Müzesi


Melikgazi Belediyesi: Germir İptida-i Mektebi Müzesi


Mersin Büyükşehir Belediyesi: MESKİ Filtre Su Müzesi


Sancaktepe Belediyesi: 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı


Uzundere Belediyesi: Kırsal Yaşam Müzesi




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