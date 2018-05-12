“Müze Özendirme Ödülleri” sahiplerini buldu

Müze Özendirme Yarışması Ödülleri, Kastamonu’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında törenle sahiplerini buldu.
Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.
Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyeler, ödüllerini Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında düzenlenen ödül töreniyle aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi A.R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde 12, Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri kategorisinde 6, Kent Müzeleri kategorisinde 7, Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde 4, Arkeopark kategorisinde 1, Sanayi Müzeleri kategorisinde 1 müze ödüle layık görülürken, 7 müze de Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.
Her müze kendi koşulları içinde değerlendirilerek, içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturulma şekli ile koleksiyonunun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki ile süreç yönetimini dikkate aldı.
Ayrıca Kastamonu’dan da Kent Müzeleri kategorisinde Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Kent Tarihi Müzesiyle Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.
Müze Özendirme Ödül töreninde konuşan ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, "Bu ödülleri önemsiyoruz. Belediye başkanlarımızın bu duyarlı davranışları sonucu yurt dışına kaçması çok muhtemel objeleri ülkemizde kalmasına ve genç arkadaşlarımızın bu tarihi eserleri sahiplik ve süreklilik konusundaki hassasiyeti, Türkiye’nin kendi varlığını ve kimliğini koruma savaşında bu iş çok önemli bir noktaya geldi. Bunun uluslararası boyutunu ikinci plana bırakıyoruz. Konya’da da böyle bir müzenin olması çok önemli. Türkiye’deki tüm belediyelerimizi bu özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum” dedi.
Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyelerin temsilcileri davet edilerek protokol üyeleri tarafından ödülleri teslim edildi.
Müze Özendirme Yarışması Ödül Listesi ise şöyle oluştu:
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Konya Büyükşehir Belediyesi: A. R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi
YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZELERİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Hamam Müzesi
Konak Belediyesi: Radyo ve Demokrasi Müzesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Mutfak Müzesi
Kuşadası Belediyesi: F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi (KUAKMER)
Çatalca Belediyesi: Çatalca Mübadele Müzesi
Efeler Belediyesi: Kent Belleği ve Araştırma Merkezi
Amasya Belediyesi: Sabuncuoğlu Şeferettin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi
Battalgazi Belediyesi: Zanaatlar Müzesi
Battalgazi Belediyesi: Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Bez Bebek Müzesi
Kepez Belediyesi: Anadolu Oyuncak Müzesi
Kartal Belediyesi: Masal Müzesi
ARŞİV ve KOLEKSİYON MÜZELERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
Fatih Belediyesi: İstanbul Fotoğraf Müzesi
Ortahisar Belediyesi: Trabzon Tarih Müzesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Fotoğraf Makinası Müzesi
Nilüfer Belediyesi: Mysia Fotoğraf Müzesi
Büyükçekmece Belediyesi: Dünya Kostümleri Müzesi
KENT MÜZELERİ
Bozüyük Belediyesi: Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi
Edirne Belediyesi: Edirne Kent Müzesi
Bartın Belediyesi: Bartın Kent Müzesi
Havran Belediyesi: Havran Kent Müzesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon Şehir Müzesi
Taşköprü Belediyesi: Taşköprü Kent Tarihi Müzesi
Bilecik Belediyesi: Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi
MİLLİ MÜCADELE MÜZELERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi
Şahinbey Belediyesi: Milli Mücadele Müzesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi: Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi
ARKEOPARKLAR
Bornova Belediyesi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi
SANAYİ MÜZELERİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi: Tütün Müzesi (TÜTMÜ)
TEŞEKKÜR BELGELERİ
Amasya Belediyesi: Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi
Bigadiç Belediyesi: Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi
Karadeniz Ereğli Belediyesi: Karadeniz Ereğli Kent Müzesi
Melikgazi Belediyesi: Germir İptida-i Mektebi Müzesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi: MESKİ Filtre Su Müzesi
Sancaktepe Belediyesi: 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı
Uzundere Belediyesi: Kırsal Yaşam Müzesi