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08 Eylül 2018 10:47

MÜZSAN 45. Temsilciğini açtı

Kastamonu’da Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) İl Temsilciliği açılış töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

MÜZSAN 45. Temsilciğini açtı

08 Eylül 2018 10:47

45.Temsilciliklerini açtıklarını belirten Federasyon Başkanı Ahmet Onurlu, sanatçı ve müzisyenleri bir çatı altında topladıklarını belirtti.


Kastamonu Valiliği Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde 45. Temsilciliklerini açtıklarını ifade eden Federasyon Başkanı Ahmet Onurlu, sanatçı ve müzisyenleri bir araya getirerek sorunlara çözüm olmayı amaçladıkların vurguladı.


Açılışta konuşan Kastamonu İl Başkanı Turgay Özçelik, "Kuruluş amacımız sanatçı ve müzisyen kardeşlerimizin sosyal güvencelerini sağlamak ve onların emekli olabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak üzere birazdan genel başkanımız size müjde verecektir" dedi.


“Bugüne kadar biz çabaladık kardeşlerimizi bir çatı altında topladık”


Müzisyenler ve Sanatçılar MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, "Müzikle uğraşan camiamızın içinde olan herkesi kapsıyor. Yani ressamı, figüranı tüm kültür alanında çalışan arkadaşlarımızı kapsayan bir kurum. Bizde 2011 yılında Gaziantep merkezli müzisyenler ve Sanatçılar derneğimizi kurduk. Gaziantep ilimizde bin 800 Türkiye genelinde 30 bine yakın üyemiz var. Müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız çok yıpranıyor. Ama 5500 sayılı kanunumuzun 6. bendinde müzisyen kardeşlerimiz bu haktan yararlanıyor. Bugüne kadar biz çabaladık kardeşlerimizi bir çatı altında topladık. Bugün 45. ilimizin kurdelesini keseceğiz. 45. ilimiz, Kastamonu’ya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Açılış programının ardından sanatçılar tarafından müzikler söylendi. Geceye Kastamonu Yöresel Oyunu Sepetçioğlu Oyun ekibinin oyunu damga vurdu.




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