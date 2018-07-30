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30 Temmuz 2018 19:27

Nakliyeci tırını sünnet arabası yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde nakliyecilik yapan vatandaş, oğlunun sünneti için tırını süsleyerek sünnet arabasına çevirdi.

Nakliyeci tırını sünnet arabası yaptı

30 Temmuz 2018 19:27


Daday’da nakliyecilik yapan Tahir Çiftçi ve eşi Feride Çiftçi, 9 yaşındaki oğulları Metehan için sünnet düğünü düzenledi. Baba Tahir Çiftçi, kullandığı tırı süsleyerek sünnet arabası haline getirip oğluna ilçede tur attırdı.


Tahir Çiftçi, 20 yıldır tır şoförlüğü yaptığını ve çocuğunun sünnet düğününü de tırla yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, "Herkes otomobille konvoy düzenliyor. Ben de değişiklik olsun diye tırı sünnet arabası yaptım. Darısı damatlıklarına inşallah. Nasip olursa o zaman da böyle bir farklılık yapmak isterim" diye konuştu.




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