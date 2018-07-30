Daday’da nakliyecilik yapan Tahir Çiftçi ve eşi Feride Çiftçi, 9 yaşındaki oğulları Metehan için sünnet düğünü düzenledi. Baba Tahir Çiftçi, kullandığı tırı süsleyerek sünnet arabası haline getirip oğluna ilçede tur attırdı.

Tahir Çiftçi, 20 yıldır tır şoförlüğü yaptığını ve çocuğunun sünnet düğününü de tırla yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, "Herkes otomobille konvoy düzenliyor. Ben de değişiklik olsun diye tırı sünnet arabası yaptım. Darısı damatlıklarına inşallah. Nasip olursa o zaman da böyle bir farklılık yapmak isterim" diye konuştu.