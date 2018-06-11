Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor

Bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 39,55 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 22,56 gram Esrar, 792,80 gram Afyon Sakızı, 551 adet Ecstasy Hap ve 580 adet Sentetik Ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 38 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Narkotik Arama Köpeğinin de katılımıyla öğrencilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde, metruk binalarda kontrollerini sıklaştırdı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir”