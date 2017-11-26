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26 Kasım 2017 16:21

Nihat Hatipoğlu konferansına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında İlahiyatçı Prof.

Nihat Hatipoğlu konferansına vatandaşlardan yoğun ilgi

26 Kasım 2017 16:21

Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konferansına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kastamonu Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu’nda “El-Metin (S.A.V)” konferansı düzenlendi. Konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bu konferansı düzenleyen ve beni sizlerle buluşturan Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Alemlere Rahmet olan, sevgililer sevgilisi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (S.A.V) daha iyi anlamak adına düzenlemiş olduğumuz programımızı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun anlatımı ve aziz hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdik” dedi.




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