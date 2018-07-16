Obrucak Barajı tamamlandığında 140 bin dekarlık alan sulanabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kastamonu’ya yaptığı yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğünün Kastamonu’da son dönemde yaptığı yatırımlar, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu Projesi’nden Kastamonu da nasibini aldı. Taşköprü’de inşaatı süren Obrucak Barajı’nın tamamlanması ile 140 bin 580 dekar alan sulanacak.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, su ve su kaynaklarını muhafaza eden, bilinçli sulama yapan ve suyu bilinçli kullanan toplumların gıda ve tarımda yerini sağlamlaştırdığının altını çizerek, "Tarlada ürün yetiştirmede suyun önemi ve sulama sisteminin seçimi, tarla bakımı kadar su imkânlarının değerlendirilmesi, mevcut suyun en iyi şekilde kullanılması da çok önemlidir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

“Obrucak Barajı’nın tamamlanmasıyla 140 bin dekar alan sulanacak”

Taşköprü’de Obrucak Barajı’nın tamamlanması ile 140 bin 580 dekar alanın sulanacağını ve yılda 13,34 GWh enerji üretimi gerçekleştirileceğini belirten Acu, “İş kapsamında 2018 yılı içerisinde gövde dolgusu ve dolu savak beton imalatlarının bitirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Temelden yüksekliği 74,50 metre olan Obrucak Barajı’nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 128 milyon 734 bin 410 TL katkı sağlanacağını söyleyen DSİ Genel Müdürü Acu, “Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.