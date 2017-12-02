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02 Aralık 2017 14:47

Odun kesmek isterken boynunu kesti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde odun kesmek isteyen 2 kardeşten biri, kazara boynunu keserek ağır yaralandı.

Odun kesmek isterken boynunu kesti

02 Aralık 2017 14:47


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de Karasait Mahallesi Numan Özdemir Sokak’ta bir evde yaşayan Ramzi ve Mustafa Çoban kardeşler, kış hazırlıkları kapsamında evlerine ait odunlukta motorlu testere ile odun kesmeye başladı. İki kardeşten Remzi Çoban, odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu elinden sıyrılan testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaraladı. Kardeşinin yardımıyla önce Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Remzi Çoban, durumunun ağır olması nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.




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