Odun yüklü traktör, ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde odun yüklü traktörün freni tutmayınca, uçuruma yuvarlanmaktan çam ağaçlarına takılarak kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi Geymene Küme Evleri yakınlarında meydana gelen kazada Ali Yıldırım idaresindeki 37 EY 817 plakalı odun yüklü traktör, rampa aşağı inerken freni tutmadı. Hızla uçuruma doğru ilerleyen traktör, bir çam ağacına çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Yıldırım ve traktörde yolcu olarak bulunan Ahmet Sarı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.