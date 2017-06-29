Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 22:07

Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürmüş

Kastamonu’da kendisine küfür ettiği için torunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü iddia eden 85 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürmüş

29 Haziran 2017 22:07


Hatip köyünde dün gerçekleşen olayda, 85 yaşındaki İsmail Ç. önce torununu daha sonra oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Ç., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede rahatsızlandı. Doktorların bir gün boyunca gözetim altında tutulması yönünde görüş bildirdiği İsmail Ç. jandarma ekiplerinin gözetiminde 11 saat boyunca devlet hastanesinde müşahedeye alındı. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren dede İsmail Ç., torununun küfürlerini içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.


Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Ç., Kastamonu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 85 yaşındaki şahıs jandarma eşliğinde cezaevine götürülürken gazetecilerin ‘Neden yaptınız? ‘Pişman mısınız?’ sorularını ise cevapsız bıraktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:44
  • Güneş :05:07
  • Öğle :13:00
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:30
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!