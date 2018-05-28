Öğrenciler giyim üretim teknolojisini gezerek öğrendi

Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitim alan tanıtım rehberlik ve yönlendirme kapsamında Tosya Terziler Odası ile yaptığı protokol kapsamında Karabük’te bulunan bir giyim firmasını ziyaret etti. Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin katıldığı geziye Okul Müdürü Emine Yayan, Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Ali Ertüzün, Okul Rehber Öğretmeni Nuray Özbay, 9. Sınıf Rehber

Öğrencilere giyim ve üretim teknolojisi alanının iş ve işleyişi hakkında işbaşında bilgilendirmelerde bulunuldu. Giyim üretim teknolojisi alanının neler yapıldığı, hangi ortam ve koşullarda çalışıldığını yerinde inceleme imkanı sağlandı. Firma yetkilileri, öğrencilere işletmenin kesim bölümü, üretim bölümü, kalite kontrol ve depolama bölümlerini gezdirerek detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Tosya Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın ise, Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ile ilgili yaptıkları gezi ve araştırmaya oda olarak maddi ve manevi destek sağlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.