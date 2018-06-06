Öğrenciler, park ve sahilde çöp topladı

Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kastamonu’nun Cide ilçesinde park ve sahiller öğrenciler tarafından temizlendi.

Cide Çiçekder Derneği önerliğinde Cide Belediyesi ve Cide İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla Cide ilçe merkezinde, park ve sahillerinde çevre temizliği yapıldı. İŞKUR çalışanları, öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı çevre temizliğinde özellikle Cide sahillerinde çöplen toplandı.

Cide Çiçekder Derneği, çevre temizliğine katılanlara şapka dağıtılırken Cide Belediyesi ise çöp poşeti dağıtımı yaptı.

Çevre duyarlığıyla tanınan Yüksel Güçerdem, Cide Belediyesine yaklaşan sezon yoğunluğu için ilçedeki çevre temizliğine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

İlçe ve sahilleri sadece çevre gününde değil her zaman temiz tutulmasının altını çizen Güçerdem, “5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla özellikle 13 kilometrelik ilçe sahilimizde ve parklarda çevre temizliği etkinliğine katıldık. Cide Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla sahillerimizi ve parklarımızı temiz bulduk. Belediyemizce yaklaşan sezon öncesi her yeri temizlemiş olarak bulduk. Cide Belediyesine bu anlamda teşekkür ederiz. İnsanlar olarak bizlerde duyarlı olmalıyız, Cide ve güzellikleri hepimizin ortak değeri. Özellikle yaz sezonunda çevre temizliği konusunda ilçemizde sorunlar olabiliyor, bu konuda herkese bir görev düşüyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.