Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:43

Öğrenciler, park ve sahilde çöp topladı

5.

Öğrenciler, park ve sahilde çöp topladı

06 Haziran 2018 15:43

Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kastamonu’nun Cide ilçesinde park ve sahiller öğrenciler tarafından temizlendi.


Cide Çiçekder Derneği önerliğinde Cide Belediyesi ve Cide İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla Cide ilçe merkezinde, park ve sahillerinde çevre temizliği yapıldı. İŞKUR çalışanları, öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı çevre temizliğinde özellikle Cide sahillerinde çöplen toplandı.


Cide Çiçekder Derneği, çevre temizliğine katılanlara şapka dağıtılırken Cide Belediyesi ise çöp poşeti dağıtımı yaptı.


Çevre duyarlığıyla tanınan Yüksel Güçerdem, Cide Belediyesine yaklaşan sezon yoğunluğu için ilçedeki çevre temizliğine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.


İlçe ve sahilleri sadece çevre gününde değil her zaman temiz tutulmasının altını çizen Güçerdem, “5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla özellikle 13 kilometrelik ilçe sahilimizde ve parklarda çevre temizliği etkinliğine katıldık. Cide Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla sahillerimizi ve parklarımızı temiz bulduk. Belediyemizce yaklaşan sezon öncesi her yeri temizlemiş olarak bulduk. Cide Belediyesine bu anlamda teşekkür ederiz. İnsanlar olarak bizlerde duyarlı olmalıyız, Cide ve güzellikleri hepimizin ortak değeri. Özellikle yaz sezonunda çevre temizliği konusunda ilçemizde sorunlar olabiliyor, bu konuda herkese bir görev düşüyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç