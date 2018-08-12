Öğrencinin sorduğu soru Trafik Polisine zor anlar yaşattı

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde Kur-an Kursu öğrencileri için düzenlenen piknik programına katılan Trafik Polisleri öğrencilerden gelen sorular karşısında cevaplamakta zorlandılar

Piknik Programına katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öğrencilere Trafik Kuralları hakkında bilgilendirmede bulunarak eğitim broşürleri dağıttı.

Eğitim sonrasında çocuklardan Trafik Kuralları ile ilgili soru sormak isteyen polisler gelen ilginç sorular karşısında şaşkınlık yaşadılar. Özellikle bir kız öğrencinin ‘’Dinimizde Trafik Kuralı var mıdır? ‘’ sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan görevli polisin yardımına ilçe Müftüsü Eyyup Demir yetişti.

Müftü Eyyup Demir öğrencilere, ‘’Dinimiz kul hakkına çok önem vermektedir. Bir şoförün Trafik Kurallarına uymayarak yapmış olduğu kaza sonrasında karşı taraftaki insanlar yaralanır veya ölümle sonuçlandığı zaman o insanların hakkını almış olur. Bu da kul hakkına girer ve vebal alır. Sonuçta dinimizde tafik kuralları var demek oluyor‘’ dedi.