Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 09:27

Öğrencinin sorduğu soru Trafik Polisine zor anlar yaşattı

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde Kur-an Kursu öğrencileri için düzenlenen piknik programına katılan Trafik Polisleri öğrencilerden gelen sorular karşısında cevaplamakta zorlandılarPiknik Programına katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öğrencilere Trafik Kuralları hakkında bilgilendirmede bulunarak eğitim broşürleri dağıttı.

Öğrencinin sorduğu soru Trafik Polisine zor anlar yaşattı

12 Ağustos 2018 09:27

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde Kur-an Kursu öğrencileri için düzenlenen piknik programına katılan Trafik Polisleri öğrencilerden gelen sorular karşısında cevaplamakta zorlandılar


Piknik Programına katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öğrencilere Trafik Kuralları hakkında bilgilendirmede bulunarak eğitim broşürleri dağıttı.


Eğitim sonrasında çocuklardan Trafik Kuralları ile ilgili soru sormak isteyen polisler gelen ilginç sorular karşısında şaşkınlık yaşadılar. Özellikle bir kız öğrencinin ‘’Dinimizde Trafik Kuralı var mıdır? ‘’ sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan görevli polisin yardımına ilçe Müftüsü Eyyup Demir yetişti.


Müftü Eyyup Demir öğrencilere, ‘’Dinimiz kul hakkına çok önem vermektedir. Bir şoförün Trafik Kurallarına uymayarak yapmış olduğu kaza sonrasında karşı taraftaki insanlar yaralanır veya ölümle sonuçlandığı zaman o insanların hakkını almış olur. Bu da kul hakkına girer ve vebal alır. Sonuçta dinimizde tafik kuralları var demek oluyor‘’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç