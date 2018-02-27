Okul bahçesi önünde trafik kazası: 1 yaralı

Olay Tosya Bahçelievler Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önüne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhami Y., çocuğunu kuldan almak için okul binasına önüne geldi. İlhami Y, okul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunda seyir halindeki araçlardan birinin ayağını ezmesi sonucu yaralandı. Yaralanan İlhami Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası veliler, okul önünde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunmasını istediler.