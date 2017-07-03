Op. Dr. Mikail Kaya, Anadolu Hastanesini ziyaret etti

Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin eski Başhekimi Op. Dr. Mikail Kaya, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti.

Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin daha önceden Başhekimliğini yapan Op. Dr. Mikail Kaya, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti. Daha önceden Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde çalışan ve şuan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Müdürlüğü görevini yürüten eski mesai arkadaşları Kayhan Yaman ile Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş’ı ziyaret eden Op. Dr. Mikail Kaya, hastane hakkında bilgiler aldı. Eski mesai arkadaşlarıyla hasrette giden Op. Dr. Mikail Kaya, Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinin Kastamonu’ya çok değerli hizmetler verdiğini belirterek, hastanesinin yaptığı çalışmalarının şehir için çok verimli ve çok başarılı olduğunu kaydetti.