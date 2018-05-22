Op. Dr. Sadi Turkan, doçent unvanı aldı

Dr. Sadi Turkan, doçentlik unvanı oldu.

Dr. Sadi Turkan’a, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından doçentlik unvanı verildi. Uzun zamandır sürdürdüğü bilimsel araştırma ve çalışmalarının yanı sıra gerekli sınavları da geçerek, oldukça zorlu bir maraton sonrası doçent unvanı alan Dr. Sadi Turkan, “Bu unvanı aldığımız için çok mutlu oldum. Bilgi ve birikimlerimi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hastalarım için kullanacağım” dedi.

Dr. Turkan, çalıştığı kurumun özel bir hastane olmasına rağmen, etik ve bilimsel kriterlere uygun bir çalışma ortamı oluşturmasının bu unvanı almasında oldukça etkili olduğunu belirterek, “Bugüne kadar süren bu zorlu yolda bana şimdiye kadar destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Op. Dr. Sadi Turkan’ın doçentlik almasıyla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız ile birlikte doçent unvanıyla özel hastanede görev yapan doktor sayısı ikiye yükseldi.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç ise, bugüne kadar Kastamonu halkına bilgi ve birikimleri ile hizmet veren Doç. Dr. Sadi Turkan’a başarılarının devamını diledi.