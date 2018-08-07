Orman yolu istemeyen köylüler, iş makinesine zarar verdi

Edinilen bilgiye göre, Araç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde ihale edilerek Araç ilçesine bağlı Okluk köyünde orman yolu yapımına başlandı. Yüklenici firma tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında yol yapımı esnasında gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş makinesine zarar verdi. Camları kırılan ve ekskavatörün kabin bölgesine verilen zarar nedeniyle Araç Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İş makinesinin içerisinden çıkan taşlar ise jandarma ekiplerince el konuldu. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, yüklenici firma Yazıcıoğlu İnşaat Taahhüt Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yazıcıoğlu, “Bu yolu köylüler istemeyebilirler, anlıyorum. Fakat bu konuda yüklenici firma olarak bizim yapacağımız bir şey yok. Bunu gerekli mercilerle paylaşsınlar ve hukuk çerçevesinde hareket ederek çözsünler” dedi.