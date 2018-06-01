Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, evinin yakınlarında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler Köyünde evinden mantar toplamak üzere ayrılan 86 yaşındaki Güldene Nergiz, bir daha geri dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ve jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı kadını aramaya başladı. Geceyi ormanlık alanda geçiren ve sabah saatlerinde evine gitmek üzere yola çıkan Güldene Nergiz, 17 saatlik aramanın ardından evinin yakınlarında yolda yürürken bulundu. Güldene Nergiz, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Güldene Nergiz, ailesine teslim edildi.