Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:16

Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, evinin yakınlarında bulundu

Kastamonu’da ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, ekiplerin aramaları sonucu evinin yakınında bir bölgede sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, evinin yakınlarında bulundu

01 Haziran 2018 14:16


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler Köyünde evinden mantar toplamak üzere ayrılan 86 yaşındaki Güldene Nergiz, bir daha geri dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ve jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı kadını aramaya başladı. Geceyi ormanlık alanda geçiren ve sabah saatlerinde evine gitmek üzere yola çıkan Güldene Nergiz, 17 saatlik aramanın ardından evinin yakınlarında yolda yürürken bulundu. Güldene Nergiz, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Güldene Nergiz, ailesine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç