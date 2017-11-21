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21 Kasım 2017 13:45

Otomobil ile kar küreme aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da Karayollarına ait kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı.

Otomobil ile kar küreme aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

21 Kasım 2017 13:45

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Ketenciler Mahallesinde kar yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için kar kürüme çalışması yapan Karayolların ait kar kürüme aracı ile Enver Küçük yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Bakır olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Enver Küçük ile Mehmet Kılıç ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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