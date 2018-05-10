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10 Mayıs 2018 16:37

Otomobil refüjde ağaçlara çarparak takla attı: 1 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil, refüjde ağaçlara çarparak takla attı.

Otomobil refüjde ağaçlara çarparak takla attı: 1 yaralı

10 Mayıs 2018 16:37

Kazada iki araçta daha maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde K.Ö. idaresindeki 37 KF 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden çekiciye çarptı. Yoldan çıkan otomobil, refüjde ağaçlara çarparak takla attı. Hızını alamayan otomobil, karşı yönden gelen kamyonete de çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Ceren Ö. yaralandı. Yaralı Ceren Ö., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı otomobil sürücü yara almadan atlattı. Kazada kamyonette de maddi hasar oluştu.




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