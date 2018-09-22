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Otomobil takla attı: anne ve bebeği yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Ilgaz'dan Tosya istikametine giden Murat K. idaresindeki 34 BN 9987 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Duygu K. (24) ve 1 yaşındaki bebeği Ravza K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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