Oy kullandı, kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanan Ali Ünal’a (56), köyü ikiye bölen D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışırken Samsun istikametinden gelen 55 BAU 39 plakalı otomobil çarptı. Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Köy halkı, yola alt geçit yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.