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24 Haziran 2018 19:15

Oy kullandı, kazada öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde oy kullandıktan sonra evine dönmeye çalışan vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Oy kullandı, kazada öldü

24 Haziran 2018 19:15


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanan Ali Ünal’a (56), köyü ikiye bölen D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışırken Samsun istikametinden gelen 55 BAU 39 plakalı otomobil çarptı. Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.


Köy halkı, yola alt geçit yapılmasını istedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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